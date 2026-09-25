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▲許光漢特地送上的巨大花籃祝福邊佑錫活動順利。（圖／IG@byeonwooseok）

韓星邊佑錫今（25）日在林口體育館舉辦粉絲見面會，他還在後台收到超暖應援，就是許光漢特地送上的巨大花籃，裡頭除了鮮花，還塞滿義美小泡芙、王子麵、多力多滋等台灣零食，更在卡片上寫著：「To：帥氣的獵人成振宇，祝你順利完成演出，也希望你在台北度過美好的時光～！」直接以邊佑錫即將主演《我獨自升級》的角色名送祝福；邊佑錫收到後也開心拍照上傳IG限時動態，標記許光漢帳號，附上🥰、😳表情回應，兩大男神隔空互動意外成為見面會場外亮點。許光漢這次送禮顯然有做功課，不只花籃走超台路線，連卡片都沒有單純寫「邊佑錫」，而是直接叫他「帥氣的獵人成振宇」。邊佑錫先前確定接下Netflix真人影集《我獨自升級》，飾演從最弱E級獵人一路升級成最強存在的S級成振宇，韓韶禧、姜有皙、李星民也都確定參演。《我獨自升級》原作是全球超人氣韓國網路小說，故事講述有「人類最弱兵器」之稱的E級獵人成振宇，在一次地下城任務中瀕臨死亡，意外獲得全世界只有他能使用的「升級」能力，從此一路變強，最終成為足以拯救世界的頂級獵人。作品後續陸續改編成網路漫畫、動畫及遊戲，全球累積瀏覽量高達143億次，2024年動畫開播後人氣再度暴衝，不只Netflix搶拍真人影集，本月官方也宣布推出延續動畫故事的電影《劇場版我獨自升級-Beyond the System-》，堪稱近年最火紅的韓國IP之一。邊佑錫近年人氣同樣一路「獨自升級」，模特兒出身的他轉戰戲劇圈後，陸續演出《青春紀錄》、《20世紀少女》、《大力女子姜南順》等作品，2024年憑《背著善宰跑》柳善宰一角人氣大爆發，從戲劇男主角一路躍升亞洲一線男神。如今他接下當紅之作《我獨自升級》成振宇一角，將挑戰從瘦弱E級獵人一路蛻變成S級強者的巨大反差，真人版尚未正式上線就已話題不斷。