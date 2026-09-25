我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一沐日攜手台灣虎航，聯名推新品「虎米Q桃－粉粿蜜桃香茶」與「虎蜜荔枝－牡丹蜜桃飲」。（圖／一沐日提供）

「虎趣桃」聯名活動：免費喝飲料 還抽機票

▲一沐日攜手台灣虎航，聯名推新品，還有免費喝、買一送一、抽機票等多項活動。（圖／一沐日提供）

麻古茶坊因應中秋推分享壺 最低一壺200元起

▲「麻古茶坊」宣告「麻酷分享壺」今年中秋檔期再度推出。（圖／麻古茶坊提供）

一沐日宣布，首次跨界攜手台灣虎航，明（26）日至11月30日推出兩款期間限定聯名新品「虎米Q桃－粉粿蜜桃香茶」與「虎蜜荔枝－牡丹蜜桃飲」，並且同步歡慶台灣虎航12週年慶，以「虎趣桃」為關鍵字，打造從喝飲料到出國旅行都充滿樂趣的限定體驗。更推出多項優惠，其中明（26）日起連續兩天，消費者跳「快出來玩－虎爪舞」就能免費喝聯名飲品，另還有憑虎航與一沐日聯名活動登機票享買一送一，以及抽機票等活動。一沐日提到，此次「虎趣桃」系列以「趣桃」的台語諧音為發想，傳遞「一起去玩、一起快樂出遊」的輕鬆氛圍，再結合桃子清甜果香，推出兩款全新風味飲品。首款「虎米Q桃－粉粿蜜桃香茶」，以糯米香茶為基底，融合蜜桃果香與Q彈粉粿，茶香、果香與咀嚼口感交織；另一款「虎蜜荔枝－牡丹蜜桃飲」則以牡丹蜜為基底，搭配蜜桃與荔枝的香甜果韻，呈現清新甜潤的水果風味。「虎趣桃」聯名飲品將於9月26日起全台限時販售，除了搶先推出兩款全新風味，更同步祭出多重好康活動。上市首兩日推出「快出來玩－虎爪舞」挑戰，消費者至全台一沐日門市跳指定舞蹈段落「玩來玩、快出來出來玩！」，即可免費獲得聯名飲品任選一杯，另有機會抽機票！消費者於門市拍攝限時動態，並至Instagram 留言上傳「飲料杯＋虎爪姿勢」照片，同時標記台灣虎航、一沐日及活動指定帳號，即有機會抽台灣虎航機票。此外，即日起至2026年12月31日，憑聯名登機證至一沐日全台門市購買任選兩杯飲品，享有買一送一優惠；每人每張登機證限兌換一次，詳細活動辦法依一沐日官方公告為準。9月26日至11月30日台灣虎航金虎卡會員也享有專屬福利，憑金虎卡即可至一沐日兌換「虎趣桃」聯名飲品一杯，每日限量兌換一杯。「麻古茶坊」去年中秋首度推出「麻酷分享壺」，把一般手搖飲放大成４公升容量，改以一壺多人共享的形式登場，引起討論與搶購，今年再度販售。麻古茶坊「麻酷分享壺」主打4公升大容量，使用保冷鋁袋鎖住冰涼口感，並提供10個迷你杯方便分裝。分享壺可選擇的飲品包括「高山金萱茶」、「錫蘭紅茶」、「翡翠綠茶」、「蕎麥綠寶石」、「紅萱烏龍」、「蜜桃紅茶」、「柚香翡翠」、「翡翠柳橙」、「柚香紅萱」以及「橙香紅萱」，售價依北中南東區不同，每壺最低200元起。業者提醒，大葉高島屋店各品項則依北區售價加價30元計算，新竹園區F12P1、F12P7商場店不販售。