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資深藝人周丹薇今（25）日舉辦「瑞彩凝光」古焰琉璃展，演藝圈眾星齊聚力挺，包括方芳芳、王淑娟、朱延平、阮虔芷、李芷麟、貝蒂、何篤霖、紀寶如、姚采穎、班鐵翔、陳美鳳、寇世勳、張晨光、楊貴媚、楊燕、楊潔玫、熊海靈、鄧美芳、樓曼莉等人到場。其中張晨光驚喜宣布自己已經升格當阿公，孫女如今1歲2個月，他更當場拿出手機大方秀出孫女萌照，寵溺稱對方是自己的「小女朋友」，談起孫女立刻眉飛色舞。張晨光目前定居上海，昨晚才從上海返台，今便趕來力挺周丹薇，被問到近況時，開心宣布家中多了一名新成員，「當阿公了！」透露孫女目前已經1歲2個月，一談起寶貝孫女整個人藏不住笑容。被問到是否也有「隔代親」，張晨光笑認確實如此，更直接拿出手機分享孫女照片。只見小女孩有著一雙大眼睛，模樣相當可愛，一旁陳美鳳看到後立刻高分貝尖叫：「好可愛喔！」張晨光更忍不住隔空對孫女飛吻，大方告白：「孫女是我的小女朋友。」陳美鳳聽完則幽默接話，笑稱自己是「大女朋友」，兩人互動笑翻現場。張晨光也透露，孫女已經開始學說話，現在會叫他「爺爺」、「大大」，讓他相當開心。陳美鳳見好友談到孫女整個人眉飛色舞，也笑虧：「他現在有孫女萬事足！」至於送給孫女什麼見面禮，張晨光原本還想保持低調，透露太太特別交代「不要講」，不過身為阿公的疼愛完全藏不住。他表示，希望至少能讓孫女未來「不愁吃、不愁穿、不愁苦」，也會在能力範圍內給予足夠的經濟支持。不過真的開始接觸孫女後，張晨光也深刻體會到帶小孩有多累，笑說自己光陪孫女玩一個小時就已經耗盡體力，「帶小孩很耗心力。」也因此更加佩服老婆謝美惠，想到兩個兒子過去幾乎都是太太一手帶大，他忍不住大讚老婆相當偉大，「兩個男的被我老婆帶這麼好」，還當場替老婆豎起大拇指。至於有沒有遇過幫孫女換尿布等「阿公考驗」？張晨光笑說目前還沒有被尿過，但曾抱著抱著突然聞到一股味道，才發現孫女大便了。有趣的是，張晨光完全不掩飾自己「重女輕男」，坦言講到兩個兒子時絕對不會像談孫女一樣眉飛色舞，甚至有時與家人視訊，注意力全放在孫女身上，兒子反而直接被晾在一旁。張晨光育有兩個兒子，小兒子目前26歲、尚未結婚，他坦言多少會有點心急，不過對於兒子的感情與人生選擇不會過度介入。談起夫妻相處，他則笑說「人過60脾氣要改」，認為與家人相處應該多用鼓勵的話，取代容易破壞氣氛的責備。除了家庭生活，張晨光也談到近來工作狀況，透露自己去年還拍了一部戲，今年至今卻還沒有接拍新作品，形容工作量呈現「斷崖式」下降。不過張晨光對此看得相當坦然，認為現在市場上的資深、大咖演員很多，自己也不會為了拍戲勉強「湊合」不適合的作品，目前也嘗試自己拍攝短劇。如今除了演藝工作之外，生活重心更多了一名寶貝孫女，也讓升格阿公的他一提到家庭便笑得合不攏嘴。