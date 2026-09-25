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▲黃正音親自解釋日前疑似激凸上鏡的爭議，表示雖然自己不愛穿內衣，但當天有穿才拍片。（圖／翻攝自황정음YT）

韓國女星黃正音近期開設個人YouTube頻道，日前更新的影片中，還疑似沒穿內衣就上鏡，胸前激凸兩點的畫面被瘋傳，後來她轉身才知道是內衣褶皺。而在23日，她再度上傳影片，也親自提到這件事，透露本身不喜歡穿內衣，但那天有穿，接著她還自爆曾在2010年瞞著家人偷偷隆乳，但之後因為身體不舒服，所以就把植入物拿出來，她也後悔嘆：「花錢全毀了。」黃正音在23日上傳新影片，提到當初胸前激凸而引發爭議的片段，她坦言自己因為會覺得悶，所以不喜歡穿內衣，但是那天有穿自己喜歡的蕾絲內衣，可能是蕾絲的褶皺，造成了視覺上的誤解，並搞笑表示：「今天才沒穿，眼見不一定為憑。」接著她透露小時候想要胸部變大，所以會穿襯墊較厚的內衣，而在2010年，剛好流行了隆乳手術，「所以我就瞞著家人、沒有告訴任何人的偷偷去做了手術。」當時出演的電視劇則是《Giant》，「如果去看的話，可能會發現不一樣。」黃正音進一步說到，在手術後為了恢復吃很多，所以還變胖、血液循環也變差，「整個身體變得很厚、很沉重，還變得駝背。」黃正音直言最近又流行不手術，所以又將植入物給取出了，工作人員驚訝問痛不痛，她則坦言取出手術比隆乳還痛，還表示取出後很舒服，「我真不知道當初為什麼要做（手術），那麼漂亮的臉為什麼要手術。爸媽把我生得很好，所以根本沒必要動，我自己花錢全毀了。」笑說現在是花更多錢恢復中，並勸大家：「所有東西都是自然的最好。」