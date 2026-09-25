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▲法官下令歸還採訪證 白宮週四仍拒CNN進場（圖／美聯社／達志影像）

▲法官下令歸還採訪證 白宮週四仍拒CNN進場（圖／美聯社／達志影像）

中國國家主席習近平時隔11年再度訪美進行國事訪問，美國總統川普（Donald Trump）在白宮竭力款待。然而，由於川普日前封殺CNN、MS NOW和Politico三家媒體記者進入白宮採訪，導致美國5大電視網聯合抵制，從習近平座機降落安德魯斯聯合基地，一直到白宮國宴，媒體工作的混亂始終貫穿其中。而川普在橢圓形辦公室與習近平會晤時，還開玩笑地說中國擁有「最友善的記者團」。根據《紐約時報》報導，川普與習近平在橢圓形辦公室有開放攝影記者在會晤開始之初入場拍照，川普就是在這時候開玩笑說中國擁有「最友善的記者團」。由於時值川普封殺3家媒體，且在法院核發禁制令後，這幾家媒體的記者仍無法正常在白宮工作，川普此語格外讓美國媒體界不滿。《紐約時報》報導表示，「川普對獨裁者、暴君與威權統治者的親近，一直令民主國家的領導人和外交官感到困惑」，指出與現代任何一位美國總統相比，川普針對獨立媒體發起的打壓行動範圍都更加廣泛。至於川普盛讚的中國記者，根據無國界記者組織統計，中國是「世界上關押記者最多的國家」，且無國界記者組織對全球180個國家的新聞自由度排名中，中國位列第178名，僅優於北韓和厄利垂亞。事實上，之前就有媒體質疑，川普封殺特定媒體記者的做法，與中國管制新聞自由有何不同？川普的媒體禁令是否會向來訪的中國代表團傳遞不良訊息？對此，白宮副新聞秘書羅傑斯（Taylor Rogers）回應說，川普是「我們國家有史以來透明度最高的總統」，強調美國與中國的媒體環境完全沒有可比性，「記者們幾乎每天都在橢圓形辦公室進進出出，隨時隨地對他進行報導。這些媒體依然擁有報導美國總統的機會，只不過地點可能不在橢圓形辦公室而已」。《國會山莊》報導指出，電視媒體的缺席，成為習近平這次訪美行程的一個遺憾。週四白宮比平常擁擠，現場媒體記者絡繹不絕，但為了聲援被封殺的CNN、MS NOW和Politico記者，美國各大電視網的記者與其他媒體成員，直到週四下午確定這3家媒體的記者重返工作崗位後，才開始進行報導。然而到了晚上國宴時候，CNN和MS NOW的記者依舊被禁止進場，這也使得美國主要電視網未對國宴進行直播。這場罕見的媒體集體抵制行動，也讓這次川習會的新聞報導畫面，出現前所未有的混亂與空白。