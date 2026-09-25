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全台賞月條件佳 桃園以南、中部最有利

▲中秋連假天氣大致穩定，迎風面東半部、恆春半島會有零星降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

舒力基颱風周末北轉 對台無直接影響

▲舒力基颱風周六、周日北轉，朝日本南方海域移動，對台灣沒有直接影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

秋老虎熱到9月底 10/1東北季風南下

▲中秋連假各地溫暖炎熱，西半部白天高溫普遍有33至34度左右。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員賴欣國表示，9月底各地大多呈現多雲到晴的好天氣，西半部高溫可達33至34度，中秋連假晚上全台皆有機會賞月，桃園以南、中部地區雲量最少、賞月條件最佳，舒力基颱風周末即將北轉，對台灣並無影響。賴欣國說明，中秋節晚上桃園以南至中部一帶因為雲層覆蓋最少，是全台最佳賞月地點，南台灣入夜雲層也會逐漸消散，基隆北海岸、大台北與東半部等迎風面區域雲量雖然稍多，民眾依然有機會透過雲縫欣賞明月。舒力基颱風動態，賴欣國指出，目前路徑持續朝西北移動，預估周末受太平洋高壓減弱影響將北轉朝東北方向前進，並可能增強為中度颱風，由於颱風距離台灣仍有一段距離且暴風半徑偏小，北轉過程對台灣天氣並無直接影響。連假後續降雨方面，周六至下周三整體水氣稍減，降雨型態以山區午後陣雨為主，此外，周六起至9月底適逢天文大潮，氣象署特別提醒新北至彰化與澎湖沿海低窪地區應嚴防海水倒灌。賴欣國提醒，秋老虎發威期間各地氣溫偏高，9月底前西半部高溫普遍達33至34度，中南部近山區與內陸溫度更高。天氣轉折點將落在10月1日，隨著新一波東北季風南下，迎風面的桃園以北及東半部降雨機率增加，山區午後有短暫陣雨，各地高溫也將略為下降變天。展望後續氣候趨勢，9月底前全台維持多雲到晴型態，10月後半菲律賓東方海面仍屬於適合熱帶系統發展的環境，是否再有颱風生成仍需持續觀察。提醒民眾把握連假穩定好天氣安排出遊與賞月活動，並隨時留意最新氣象資訊，以及時調整行程與穿著。