我是廣告 請繼續往下閱讀

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳主持《美鳳有約》多年，日前邀請沈伯洋與妻子曾心慧上節目，夫妻倆難得合體下廚、分享私下相處點滴，影片上架不到24小時便突破10萬觀看，截至昨（24）日更逼近25萬，掀起不少討論。陳美鳳今（25）日現身周丹薇「瑞彩凝光」古焰琉璃展，也談到節目邀請政治人物的想法，表示希望透過節目讓觀眾看見來賓平時比較少曝光、有溫度的一面。沈伯洋日前與妻子曾心慧一起登上《美鳳有約》，夫妻倆除了下廚，也分享生活與感情故事。沈伯洋先前透露，自己從小就是聽陳美鳳的歌、看她的戲長大，錄影時還特別帶著家中收藏的陳美鳳專輯向本尊索取簽名。節目播出後獲得不少關注，陳美鳳今天也分享，節目一路以來不只邀請藝人，也會邀請藝術家、政治人物等不同領域的來賓，希望讓大家看見他們平常比較難看到的生活面貌，「可能一般人看不到的點點滴滴，都是有溫度的。」像政治人物來到節目，也能聊聊自己的成長過程，甚至吃到媽媽做的料理，透過生活分享呈現不同於螢光幕前的一面。同場出席的張晨光與陳美鳳是多年好友，兩人一碰面便回憶起過去一起拍戲的日子。陳美鳳笑說，當年拍戲幾乎沒日沒夜，兩人都是一路經得起打磨走過來，如今再見面，許多過往的點點滴滴也跟著湧上心頭。張晨光則大讚陳美鳳主持《美鳳有約》多年依舊維持穩定表現，甚至直接喊話，她可以一路做美食節目「做到90歲」。至於是否在意金鐘獎肯定，陳美鳳表示一路走來學到很多，也相當感恩，「有沒有得獎都沒關係」；張晨光則力挺好友，認為她多年來獲得的觀眾肯定早已超越獎項，更直言：「入圍就是拿獎。」