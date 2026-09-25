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AI短劇《吸管家族》爆紅！劇情大綱一次看

▲《吸管家族》的劇情主軸圍繞在三弟的身世上，最終謎底揭曉感覺跟台灣八點檔最後身世翻轉有異曲同工之妙。（圖/IG@萬迦香）

《吸管家族》中秋節前狗血大結局！劇情、手法跟台灣八點檔一模一樣

沒想到下一秒三弟頭上突然化為鑽石，命名為「帝王鑽石七彩吸管」

近幾年隨著AI發展越來越成熟，AI影片創作者也是越來越多，連長輩都非常喜歡看，然而近日就有一部《吸管家族》的AI短劇在社群上爆紅，因為劇情太過狗血，甚至還會置入廣告，跟台灣八點檔的模式根本一樣，讓不少台灣人看完全部都笑翻，甚至後續還有衍生出《牙刷家族》、《馬桶刷家族》等類似的AI短劇，話題度非常高。IG帳號「萬迦香」總是會分享許多創作的AI短劇，近期帳號發布一部名為《吸管家族》的短劇，內容表示這世界上有「玻璃吸管」以及「塑膠吸管」兩種，然而男主角的家族為高貴的「玻璃吸管」，娶到的老婆則為「塑膠吸管」，結果爸爸非常生氣，要求媳婦必須生下「玻璃吸管」才可以，否則將要逼兒子跟媳婦離婚。最後男主角老婆終於懷孕，而且還懷了三胞胎，其中大哥是紅色的「玻璃吸管」，被取名為「紅蛋」；二姐是彩色塑膠吸管被取名為「彩蛋」；《吸管家族》最近也播出大結局，三弟終於等到自己18歲，結果一拆開頭上的繃帶發現是一根「透明吸管」，但醫生眼看不對勁，發現這個材質並不一般，，徹底打臉阿公以及大哥，也替媽媽「塑膠吸管家族」爭一口氣！由於整個過程還提到繼承公司、大哥欺負小弟、身世之亂等要素，加上劇情當中置入相關業配廣告，不論是手法還是劇情都跟台灣八點檔雷同，讓不少民眾看完大結局後表示：