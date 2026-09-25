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加拿大安樂死制度（MAiD）再爆嚴重爭議。安大略省一名患有胃癌的83歲阿嬤據傳在認知能力明顯下降、甚至臨終前痛哭表示「做錯決定」的情況下，仍被醫療人員強行執行安樂死。且執行過程中因多次施針失敗導致現場血跡斑斑，死者最終雙手合十祈禱身亡，家屬怒批整個過程如同慘案，目前警方已正式展開刑事調查，要釐清案情始末。根據《紐約郵報》報導，老婦人斯蒂格曼（Brigitte Stegemann）於今年7月10日在安省坎尼頓的「The Pearl」長照中心接受安樂死程序。然而，其孫女克蘭登克（Brigitte Kranendonk）透露，在預定執行程序的前兩天，她曾坦率問阿嬤是否知道自己即將在週五離世，不料阿嬤似乎完全忘記自己曾經申請安樂死，甚至當場崩潰痛哭長達45分鐘，並不斷喊著「我做錯決定了」。克蘭登克指出，阿嬤在後續的認知測試中「答錯了所有問題」，甚至誤以為自己兩位尚在人世的親手足已經過世，顯見其心智狀態已無法提供有效同意。克蘭登克指控，醫療人員涉嫌利用斯蒂格曼昏沉的認知狀態強行推進程序，不僅未讓家屬旁觀所謂的「同意書簽署過程」，更急於執行安樂死。更令克蘭登克無法接受的是，醫療人員原先承諾的「平靜祥和」離世並未出現。克蘭登克含淚回憶，護理師在注射致命藥物時多次找不準靜脈，不斷重複扎針，導致「現場大量出血，染紅了阿嬤的手臂、睡衣、枕頭和床單，而護理師在過程中竟然未配戴手套」。隨後進房的醫生在阿嬤閉眼無回應的情況下，僅詢問一句是否能施打「藥物」，便逕自宣布「好，我要繼續執行了」，阿嬤在10分鐘後被宣告死亡。針對這起疑似違反意願且過程極其粗暴的安樂死事件，斯蒂格曼的家屬已向安大略省首席驗屍官辦公室、醫療監察員以及警方提出申訴與報案。貝爾維爾警方發言人證實，已正式對此案展開調查，由於案件正在進行中，暫時無法透露更多細節。