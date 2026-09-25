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邰智源化身一日訪店嘉賓 搶先開箱Sony 科技娛樂新基地

▲全新 Sony Store 台北大巨蛋直營店正式進駐遠東 Garden City，並於今（22）日盛大開幕。（圖／台灣索尼股份有限公司提供）

▲一日訪店嘉賓邰智源搶先體驗Sony數位影像產品區，拍攝百萬級微型台北城場景。（圖／台灣索尼股份有限公司提供）

五大體驗亮點 ！全方位感受 Sony 數位影像與影音娛樂

▲場景中還藏有各式趣味彩蛋，等待消費者透過不同焦段與視角逐一發掘。（圖／台灣索尼股份有限公司提供）

▲全台獨家的 Cinema Room 沉浸影音空間，以BRAVIA 大尺寸智慧顯示器搭配家庭劇院影音設備，營造宛如置身電影院般的震撼視聽環境。（圖／台灣索尼股份有限公司提供）

▲Sony Store 台北大巨蛋直營店推出「Sony 80th KANDO EXHI…ON」限時展覽，展出結合 AI 技術的「aibo 機器狗」等多款未在台灣販售的創新科技產品。（圖／台灣索尼股份有限公司提供）

開幕好禮三重奏限時登場 滿額享好禮再抽 Sony 夢幻商品

▲全系列音樂商品展區集結 Sony 全系列耳機、Walkman數位隨身聽、黑膠唱盤及藍牙喇叭等產品自由試聽。（圖／台灣索尼股份有限公司提供）

Sony 持續拓展在台版圖，全新 Sony Store 台北大巨蛋直營店正式進駐遠東 Garden City，並於今（9/22）日盛大開幕。門市匯聚 Sony 旗下消費性電子產品，更推出全台獨家的豐富內容，包括以百萬級微型台北城為場景的數位影像體驗區，提供全系列鏡頭與相機自由搭配試拍、沉浸式影音空間及Sony主題展覽區，打造索粉必訪的全新據點，讓消費者近距離感受橫跨影像、音樂與娛樂領域的獨特魅力。適逢品牌創立 80 週年，開幕期間更特別推出「Sony 80th KANDO EXHIBITION」限時展覽，集結多項來自東京總部、未在台販售的特色產品，邀請索粉一同見證 Sony 持續以創意和科技傳遞感動的品牌歷程。為迎接 Sony Store 台北大巨蛋直營店正式登場，Sony Taiwan董事長千葉雄三親自出席開幕記者會，並邀請太平洋崇光百貨股份有限公司總經理吳素吟、遠東大巨蛋分公司副總經理賴必昌參與剪綵儀式，攜手為全新門市揭開序幕。Sony Taiwan董事長千葉雄三表示：「Sony Store 台北大巨蛋直營店作為我們在台的第六家直營門市，不僅完整呈現智慧顯示器、相機、耳機與手機等全系列產品，更結合集團在音樂、電影等娛樂領域的精彩內容，提供其他通路少見的獨特服務與活動。同時，我們也期盼透過這家全新門市，更直接聆聽台灣消費者的聲音，持續提升服務和體驗。」活動現場更邀請邰智源擔任一日訪店嘉賓搶先開箱全新門市，邰智源也特別分享：「Sony Store 台北大巨蛋直營店不僅展示了豐富的產品陣容，更像是Sony的科技娛樂基地，規劃了多元的互動體驗，相信喜歡攝影、音樂、電影與科技的消費者，每次造訪都能發現不同驚喜。」Sony Store 台北大巨蛋直營店透過多元情境式空間規劃與豐富產品陣容，讓消費者藉由實際操作，探索 Sony 在數位影像與影音娛樂領域的創新特色。數位影像產品區開放Sony 相機及全系列鏡頭試拍，並特別打造百萬級微型台北城場景，讓攝影愛好者可自由搭配相機與鏡頭捕捉城市細節，感受Sony 出色的影像表現。場景中還藏有各式趣味彩蛋，從攀登台北 101 的迷你小人，到穿梭迪化街商圈生動的人文景致，都等待消費者透過不同焦段與視角逐一發掘。現場亦規劃直播創作專區，為內容創作者提供更完整的影像創作解決方案。BRAVIA 智慧顯示器展區融入藝廊概念，結合簡約的空間陳列，開幕期間透過BRAVIA完整系列呈現「索尼世界攝影大賽」得獎作品，忠實展現影像中的色彩、光影與豐富細節。讓消費者在欣賞影像創作之餘，同步品味Sony 最新科技所帶來的視覺享受。全台獨家的 Cinema Room 沉浸影音空間，以BRAVIA 大尺寸智慧顯示器搭配家庭劇院影音設備，營造宛如置身電影院般的震撼視聽環境。其中包括最新頂尖的True RGB 系列，透過紅、綠、藍三色 LED 獨立控光技術，無論是電影中的明暗對比、膚色質感或光影變化，忠實還原創作者的影像意圖，完美傳遞生動的影音表現，讓消費者盡享出色影像和磅礡聲場交織而成的劇院級饗宴。此區完整集結 Sony 全系列耳機、Walkman數位隨身聽、黑膠唱盤及藍牙喇叭等產品自由試聽，消費者可在舒適自在的氛圍中，細細品味不同機型的音質特色與頂級降噪表現，探索專屬的理想聆聽組合。Sony Store 台北大巨蛋直營店更首度打造品牌主題展覽空間，未來將不定期推出各式主題展覽，從更多面向呈現 Sony 的品牌故事與創新精神。適逢品牌創立 80 週年，首波推出「Sony 80th KANDO EXHIBITION」限時展覽，特別展出多款未在台灣販售的產品與技術，包括可輕鬆感受演奏樂趣的概念產品「Ultra Light Sax薩克斯風」、透過輕巧感測器將動作即時轉化為虛擬角色的動態捕捉系統 「mocopi」、無須佩戴特殊眼鏡即可呈現立體影像的「裸視3D 顯示器 Spatial Reality Display (SRD)」、結合 AI 技術的「aibo 機器狗」；以及讓孩子體驗程式設計和創作樂趣的多功能方塊機器人「toio™ 核心Q寶」，帶領索粉循著 Sony 80 年來的創新足跡，見證品牌持續以創意與科技傳遞感動的歷程。為歡慶 Sony Store 台北大巨蛋直營店盛大開幕，即日起也特別推出「開幕好禮三重奏」限定活動*，邀請全台索粉、攝影及科技愛好者一同共襄盛舉：活動日期：即日起至 2026 年 9 月 30 日止活動內容：活動期間加入 Sony Taiwan LINE 好友並完成會員綁定，來店消費滿 1,990 元即可兌換 Sony 開幕限量盲盒活動日期：即日起至 2026 年 9 月 30 日止活動內容：活動期間綁定 Sony LINE 會員並於 Sony Store 台北大巨蛋直營店消費還可參加抽獎，有機會將 BRAVIA 5 系列 75 吋智慧顯示器、Alpha ZV-E10 II 手持握把組或 INZONE M9 II 電競螢幕等夢幻商品帶回家。活動日期：即日起至 2026 年 11 月 30 日止活動內容：活動期間消費達指定金額再享滿額好禮，滿 13,000 元起即可獲得 Sony 80 週年經典產品造型絨毛購物袋及各式限定贈品；消費滿 62,800 元以上可依指定門檻獲得 2,000 元至 7,000 元即享卡。購買指定 BRAVIA 與 Soundbar 亦享專屬滿額贈及限定服務。