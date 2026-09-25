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再見孩子遭刺頸 楊承勳父母：整個人又回到那一天

「現在蝴蝶效應開始了」 質問法官：你們又承受了什麼？

楊承勳走了快三年 父母再問：台灣青少年的安全在哪裡？

再提三訴求 盼設「楊承勳紀念教室」

新北市瑞芳24日發生學生持利器刺頸事件，一名高三學生遭同校國三學弟持剪刀刺傷頸部，一度失去呼吸心跳，經搶救後雖然恢復生命徵象，但仍在加護病房觀察。2023年新北校園割頸案受害學生楊承勳的父母今（25）日透過新北市議員石一佑發出聲明，看到相似事件再次發生，直言「蝴蝶效應已經開始」，更沉痛質問，「政府還要漏接多少個孩子？犧牲多少個家庭？」楊承勳父母聲明表示，「蝴蝶效應已經開始，政府還要漏接多少個孩子？犧牲多少個家庭？」中秋節前一天，新北瑞芳，又有一個孩子被刺中脖子。一個17歲的高三學生，被學弟拿剪刀刺頸，送醫前已經沒有呼吸心跳，現在還在跟死神拔河。看到新聞，他整個人又回到那一天。楊承勳父母表示，「我們先為黃同學祈禱，希望他平安醒來。也請黃同學的爸爸媽媽撐住。這條路有多難走，我們知道。我之前在一審、二審，都跟法官說過：承勳這件事，會產生蝴蝶效應。沒有一個法官認同。」楊承勳父母聲明再說，「現在，蝴蝶效應開始了。又要讓受害者家屬來承受！偉大的法官們，你們又承受了什麼？」少事法，自從5月22日司法院送到行政院，就躺平在行政院。難道我們卑微期盼的社會安全，是這麼遙不可及嗎？難道要更多受害者出現，才能喚醒政府的重視嗎？「承勳的案子，只判12年。以後的案子，只會更低」，楊承勳父母表示，「這次的孩子才14歲，馬上自首，學校也說他情緒方面需要協助，幸運的是人救回來，頂多就是殺人未遂。」所有減刑條件，全部疊加。他們覺得不會超過5年，說不定又是保護處分，訓誡一下，草草了事。殺了人都只判12年，沒殺死的呢？我們的法律，是這麼保護加害者。受害者，只能乖乖認命。楊承勳父母質問，「那台灣青少年的安全，在哪裡？承勳走了快三年，法條還是沒改」，受傷的小孩，只能當肉墊，墊那些無法無天的人的學習和成長。楊承勳父母強調，「我一直強調：小錯可以原諒，大錯不可原諒。屢犯不改，也不能一直用少事法保護。希望政府真正將少事法全盤修正，不是為了保護非行少年，卻傷害大眾的生命安全！」楊承勳父母也再一次向政府提出三點訴求，一、在楊承勳事發三週年、今年12月25日前，把清水高中國中部904教室設為「楊承勳紀念教室」，讓校園安全成為大家共同的承諾。二、把楊承勳的故事編成校安教材，教孩子遇到危險先保護自己、向大人求助。維護校安的責任，不該落在學生身上。三、還給老師依法管教的權利和制度支持，廢除現行校事會議，改成公正專業的機制，讓老師敢管，學校要扛。聲明最後寫道，「今天是中秋節，團圓的日子。我們家，已經少了一個人。不要再讓別人家，也少一個人」。