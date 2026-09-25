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台北市文化局近期推出「臺北文化小旅行：梵谷篇」活動，但遭質疑與在地的連結性。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（25）日直言可惜，認為可將大稻埕出身的礦工畫家洪瑞麟和梵谷的〈吃馬鈴薯的人〉一起展示，藉由梵谷認識台北歷史和畫家。不過國民黨北市議員柳采葳則批評，難道國際IP到台北，就一定要證明跟台北有什麼血緣關係才能合作嗎？遺憾沈伯洋硬要把之變成選舉攻防。沈伯洋今受訪被問到「臺北文化小旅行：梵谷篇」直呼可惜，認為梵谷的畫若能和台北多做結合，譬如〈星空下咖啡廳〉跟台北西餐廳波麗路放在一起就蠻適合的；另外〈吃馬鈴薯的人〉跟礦工有關，也可將之和大稻埕出身的礦工作家洪瑞麟作雙聯畫，藉由梵谷認識台北歷史和畫家。柳采葳則認為，梵谷本來就是世界級的文化IP，不是要取代台北，而是利用梵谷的國際辨識度，把大家的目光帶進台北的巷弄、歷史建築跟文化景點。難道國際IP到了台北，就一定要先證明跟台北有血緣關係才能合作嗎？照這個邏輯，高雄黃色小鴨跟高雄有什麼歷史淵源？世界各大城市又何必爭取國際展覽、藝術家和IP合作？柳采葳說，說這次活動「沒有跟台北結合」，恐怕連活動內容都沒有看清楚。文化局是從台北文化小旅行100個文化點裡挑出20處，再依照每個場域的歷史、建築及文化內涵搭配梵谷作品。新文化運動紀念館用《舊鞋》去連結前人走過的文化歷程，蟾蜍山用《向日葵》呈現聚落生命力，松菸用《在亞爾的臥室》呼應從工業走向文創的空間轉變。這些就是在跟台北對話，就是融合台北在地。柳采葳認為，真正有自信的國際城市，本來就應該既能把台北自己的文化說好，也有能力把世界級藝術帶進來，甚至藉由國際IP的知名度，讓更多人重新看見台北。梵谷是媒介，台北才是主角，真正可惜的是沈伯洋把一場讓世界藝術與台北城市文化相遇的活動，又硬要變成選舉攻防。