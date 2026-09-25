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中國國家主席習近平幾乎從未在公開場合對外說過英語，國際場合上總是有翻譯人員隨行協助溝通。不過他的妻子彭麗媛，英語能力顯然是另一回事。當彭麗媛陪同習近平抵達美國後，便相當輕鬆自如地與美國第一夫人梅蘭妮亞展開交談，完全不假他人之手，也讓外界好奇兩人究竟聊了些什麼。習近平和彭麗媛週三（9/23）搭機抵達馬里蘭州安德魯聯合基地，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）罕見破例親自前往接機。當彭麗媛步下專機、走上紅毯時，隨即親切地與梅蘭妮亞攀談起來，全程完全不需要翻譯人員在旁協助，展現相當流利自然的溝通能力，這一幕也讓不少網友看了直呼驚訝。香港英語報章《南華早報》報導，這一幕意外掀起網友熱議，紛紛好奇彭麗媛的英語程度究竟有多好，以及兩人當時聊天的具體內容。對此，有媒體特地請來唇語專家逐格分析畫面。專家解讀後透露，彭麗媛似乎是與梅蘭妮亞聊到她與川普的兒子拜倫（Barron Trump），當時彭麗媛還特地用手比劃在自己額頭的位置，動作看起來像是在談論拜倫的身高話題，畫面相當生動有趣。回顧兩人淵源，彭麗媛其實早在2017年，就曾陪同習近平受邀前往川普位於佛州的海湖山莊做客，當時的拜倫年僅11歲。而拜倫遺傳自父母雙方基因，身高從小就明顯高過同齡平均水準，如今身高更已一路飆破200公分，難怪會成為兩位第一夫人這次重逢時的話題焦點之一。《南華早報》在報導中也進一步補充，彭麗媛身為解放軍女高音歌唱家出身，過去曾頻繁赴海外演出，肩負宣傳中國文化的重要角色。自習近平2013年正式主政後，彭麗媛也多次陪同出訪各國，甚至曾在聯合國會議上，親自以全英語發表演說，深厚的語言底子與豐富的國際歷練，也讓她這次與梅蘭妮亞的自然互動，顯得更加游刃有餘、毫不意外。