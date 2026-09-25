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▲在女子滑板公園式決賽中，14歲的林逸凡於首趟就狂飆85.15的高分，奠定奪銀基礎。（圖／記者朱永強攝）

▲2026年名古屋亞運滑板賽場上，中華隊迎來歷史性的一刻！年僅12歲的辜泳諺（Max）與14歲的林逸凡，在今（25）日的男女滑板公園式決賽中，雙雙為台灣摘下銀牌。（圖／記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運滑板賽場上，中華隊迎來歷史性的一刻！年僅12歲的辜泳諺（Max）與14歲的林逸凡，在今（25）日的男女滑板公園式決賽中，雙雙為台灣摘下銀牌，這不僅是中華代表團本屆第4與第5面銀牌，更是台灣滑板史上首度在亞運奪牌。而在這兩位小將光鮮亮麗的「空中翻轉」與站上頒獎台的背後，隱藏著兩位父親不為人知的艱辛與無條件的支持。在女子滑板公園式決賽中，14歲的林逸凡於首趟就狂飆85.15的高分，奠定奪銀基礎。這對於上屆以12歲之姿初試啼聲拿下第8名的她而言，無疑是巨大的突破。然而，這條滑板之路在台灣可謂「開拓者」的艱辛旅程。林逸凡的父親擁有電機博士學位，母親則是老師，她誕生自一個書香世家。在傳統期望下，女兒理應專注於學業。但林爸爸在受訪時堅定地表示：「每個孩子有不一樣的特色，我看到她在滑板上的感覺跟讀書是不太一樣的，我希望能透過滑板讓她找回自信。」由於台灣缺乏國際標準場地，選手必須頻繁出國移地訓練與參賽。林爸爸坦言，這是一筆相當驚人的開銷，補助十分有限，經常需要與其他家長共同籌措資金出國。「我只能告訴自己，再忍一下，再延後幾年退休。」面對女兒先前因受傷錯失巴黎奧運積分賽的遺憾，林爸爸依然充滿信心，認為這些經歷已充分證明台灣人在此項目具備國際競爭力。本屆中華隊陣中最年輕的選手、12歲的辜泳諺，在男子組決賽上演了不可思議的逆轉秀。他在前三輪皆失敗的絕境下，挺住壓力於最後一輪完美發揮，飆出生涯新高的87.33分，從第5名衝上第2名勇奪銀牌。這位能在碗池中展現「McTwist540」高難度空中翻轉的小英雄，其背後同樣有一位傾盡所有的父親。Max爸爸回憶，當初為了鼓勵兒子，兩人同時開始學滑板，沒想到短短一個月就被兒子「海放」。Max爸爸明白，這種「贏過大人」的成就感，正是支撐孩子面對摔傷、咬破嘴唇也不輕言放棄的動力。然而，現實的環境曾讓Max爸爸萌生退意。「我發現國內外環境差這麼多，我們要一直花這麼多錢到國外去。在美國，為了省錢，三餐他點餐，我只有點其中一餐，他沒吃剩我就沒得吃。我從將近80公斤瘦到61公斤。」儘管在缺乏資源的環境下感到絕望，但看著兒子在全世界同年齡層中名列前茅的競爭力，Max爸爸選擇咬牙撐下去。「即使現在不可能馬上到達世界之巔，但總要有人在發展過程中擔任墊腳石或起承轉合的角色。孩子沒有放棄，所以我們咬緊牙關也就一直撐到現在了。」