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國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨日在社群祝福中秋佳節愉快，「祝福大家財源滾滾，全民普發2萬元」。對此民進黨團幹事長莊瑞雄表示，讓人民早點領到錢，民進黨團樂見；但加速已編列的1萬元，與另外提案普發現金，是兩件不同的事，國民黨團主張2萬元，就請把發放方式與財源講明白，人民要的是確定領得到，「不是中秋節許個願，國庫就會自己掉2萬」。莊瑞雄指出，行政院已將明年普發1萬元編入明年度總預算。若朝野協商達成共識，立法院依法同意先行動支，民進黨團願意配合。合法能快就快，人民能早拿就早拿，但不能只有普發現金加速，整本116年度總預算及115年度追加預算卻繼續排隊；民生、社福、國防與國家建設等經費，也應儘速付委審查。對於傅崐萁喊出普發2萬元，莊瑞雄表示，國民黨內有人提議今年先發1萬元、明年再領行政院編列的1萬元；傅崐萁則說新會期要推特別條例發2萬元。國民黨團應先講清楚，究竟要今年發1萬、明年發1萬，還是明年一次發2萬，不能讓人民只聽到金額，卻不知道錢何時領、從哪裡來。莊瑞雄指出，國民黨若另提普發現金特別條例，涉及大幅增加政府支出，就應依《預算法》第91條徵詢行政院意見，並具體說明財源；至於行政院已提出的總預算，立法院不能自行加列普發經費。「國會可以提法案，也可以審預算，但法律案與預算案各有程序，不能喊了2萬元，就當作國會可以自己把錢編好。」莊瑞雄強調，台灣經濟成長，成果應讓全民共享，也要兼顧社福、國防與公共建設。行政院編列的1萬元，朝野一起協商加速；國民黨團主張的2萬元，就請把發放方式與財源講明白，「人民要的是確定領得到，不是中秋節許個願，國庫就會自己掉2萬」。