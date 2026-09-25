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▲川習會驚喜插曲！白宮豎琴突奏鄧麗君《月亮代表我的心》（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普與中國國家主席習近平24日在白宮舉行「川習二會」，不料現場竟意外響起台灣經典名曲《月亮代表我的心》旋律，由於時間點恰逢中秋節前夕，這段插曲隨即在網路上瘋傳，也引發大批中國網友熱烈討論，各種解讀眾說紛紜。根據流出影片顯示，川習會24日正式舉行前，雙方官員陸續步入白宮現場、等待習近平與川普致詞期間，現場豎琴樂手竟意外彈奏起台灣歌手鄧麗君唱紅的經典名曲《月亮代表我的心》，這一幕畫面隨即在網路上迅速擴散，掀起熱烈討論聲量。有中國網友看了直呼「有趣了」，並半開玩笑問道：「這是告白嗎？」也有網友語帶調侃表示：「川普沒事就放個台灣歌曲來羞辱包子」，另有網友笑稱：「這選曲品味確實是有點抽象了？」、「絕對是隱藏戰線的同志」，各種解讀相當兩極。由於25日正值中秋節，習近平當晚在晚宴致詞時，也特別向現場所有人送上中秋節快樂的祝福。對此，不少微博上的中國網友傾向認為，這其實是川普團隊精心安排的中秋節小巧思，紛紛留言表示：「老美也是懂人情世故的」、「這首台灣歌曲蠻動聽」、「選這個曲子是用心了的」，普遍給予正面解讀。不過，這段插曲也引來部分中國網友、也就是俗稱「小粉紅」的族群自我延伸解讀，紛紛留言表示：「這首中國台灣地區的歌確實適合中秋」、「放這首歌，更能說明美國的立場，台灣就是中國的」，將一首選曲安排，直接連結到兩岸政治立場的表態，解讀角度相當跳躍，也讓這起單純的音樂插曲，意外在網路上延燒成一場關於身分認同與政治意涵的熱議話題。