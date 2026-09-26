中秋佳節歡聚烤肉後，卡滿焦黑油垢的烤盤與烤肉網總讓人洗到崩潰。對此，家事達人與育兒網紅「豆豆媽咪」一致推薦去油神器「小蘇打粉」！只需掌握 40 度溫水與黃金溶解比例浸泡，頑固焦垢就能自動軟化、一刷即掉。此外，豆豆媽咪也提醒烤肉器具挑選 4 大關鍵，讓大家輕鬆搞定清潔又能兼顧飲食安全。
🟡小蘇打加溫水達人黃金比例曝，焦垢泡一下就掉
面對烤盤與烤網上的頑固焦黑油垢，家事達人與豆豆媽咪指出，最省力的清潔神器就是「小蘇打粉」。達人公開黃金調配比例為：每 1 公升約 40 度的溫水（比洗熱水澡稍微熱一點的水溫），加入 30 公克（約 2 大匙）的小蘇打粉均勻攪拌溶解。接著將小蘇打水倒入烤盤或浸泡容器中，水位務必完全淹過焦黑部位。一般污垢浸泡 30 分鐘，累積較久的頑垢則浸泡 60 至 90 分鐘，待焦垢充分軟化後，拿刷子輕刷並搭配中性清潔劑沖洗擦乾，就能毫不費力還原乾淨烤具。
🟡烤前刷油防沾黏，多備烤網替換避免吃致癌物
想要事後清潔不崩潰，預防沾黏是關鍵。豆豆媽咪建議，烤肉前可在烤網刷上薄薄一層沙拉油防黏。此外，烤肉時最好準備 2 至 3 個烤網輪流替換，只要發現烤網積累焦黑燒焦物就應立即更換，除了降低事後清理單一烤網的難度，更能避免食材沾染致癌物質，讓大家烤得開心又吃得安心。
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面對烤盤與烤網上的頑固焦黑油垢，家事達人與豆豆媽咪指出，最省力的清潔神器就是「小蘇打粉」。達人公開黃金調配比例為：每 1 公升約 40 度的溫水（比洗熱水澡稍微熱一點的水溫），加入 30 公克（約 2 大匙）的小蘇打粉均勻攪拌溶解。接著將小蘇打水倒入烤盤或浸泡容器中，水位務必完全淹過焦黑部位。一般污垢浸泡 30 分鐘，累積較久的頑垢則浸泡 60 至 90 分鐘，待焦垢充分軟化後，拿刷子輕刷並搭配中性清潔劑沖洗擦乾，就能毫不費力還原乾淨烤具。
想要事後清潔不崩潰，預防沾黏是關鍵。豆豆媽咪建議，烤肉前可在烤網刷上薄薄一層沙拉油防黏。此外，烤肉時最好準備 2 至 3 個烤網輪流替換，只要發現烤網積累焦黑燒焦物就應立即更換，除了降低事後清理單一烤網的難度，更能避免食材沾染致癌物質，讓大家烤得開心又吃得安心。