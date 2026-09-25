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美國總統川普24日再度和中國國家主席習近平會晤，針對台灣議題，習近平要求美方堅持反對台灣獨立，並審慎處理台灣問題。國民黨主席鄭麗文今（25）日表示，台灣要走自己的道路，呼籲總統賴清德打開兩岸對話大門，並提出降低台海風險、恢復兩岸溝通的具體方案，爭取和平、降低戰爭風險。鄭麗文表示，川習再次坐上談判桌，反映美中即使存在激烈的經貿、科技與地緣戰略競爭，雙方仍然必須保持對話、管理分歧、避免衝突。這對台灣最大的提醒就是，當華府與北京都在為自身利益尋找新的平衡，台灣更要掌握自己的方向，為自身爭取最大的安全與利益。鄭麗文指出，這次川習會從關稅、稀土、人工智慧、伊朗到台灣問題，都涉及雙方重要的利益與戰略考量。美國國務卿魯比歐日前也公開表示，對外軍售必須同時考量美軍全球需求、武器庫存及國防工業產能。這些訊號再次提醒，面對快速變化的國際局勢，台灣更需要從自身利益出發，建立長期、穩定而務實的戰略。鄭麗文說，國民黨支持台灣強化自我防衛，也支持與美國深化互利的安全與經貿合作。真正成熟的戰略，必須兼具防衛能力、經濟實力、對話空間與降低戰爭風險的能力，讓台灣不僅有保護自己的力量，也有維護和平、創造繁榮的能力。鄭麗文表示，尤其值得賴政府深思的是，美中雙方領導人可以在五個月內兩度會面，可以在激烈競爭中保持溝通，也可以為各自利益進行協商；兩岸之間更應積極尋求恢復溝通、降低風險。和平需要領導者主動創造條件，透過對話、溝通與互信，持續降低衝突風險。鄭麗文強調，台灣不需要在「親美」與「親中」之間二選一。當華府與北京都在為自身爭取最大的戰略利益，台灣也必須把自己的安全與利益放在最重要的位置。強化國防與降低敵意並不矛盾，提升嚇阻與建立對話更可以同時進行。台灣更應在大國競爭中走出自己的道路，以自身利益為核心，守護安全、民主、繁榮與和平。鄭麗文也呼籲總統賴清德，面對川習會後快速變動的國際情勢，應向國人完整說明政府對美中關係及兩岸情勢的最新研判，更應主動提出降低台海風險、恢復兩岸溝通的具體方案。既然川普與習近平都能為各自國家利益坐下來談，賴清德更應以台灣人民的安全與利益為念，設法打開兩岸對話的大門，為台灣爭取和平、降低戰爭風險。