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生涯四度參戰亞運 郭婞淳再追平世界紀錄

郭婞淳總和237公斤 收下亞運生涯第2面銅牌

2026年名古屋亞運舉重女子61公斤級決賽今（25）日展開，中華隊傳奇名將郭婞淳出戰，抓舉3次全部成功、第3次直接追平世界紀錄107公斤，後續登場的北韓朴真海、中國楊柳月再兩度打破紀錄，挺舉階段，郭婞淳舉出130公斤，最終總和237公斤奪下銅牌，生涯亞運舉重1金2銅，也是台灣史上第一位舉重好手在亞運連續3屆奪牌，譜寫台灣新紀錄。郭婞淳作為台灣舉重傳奇，包含這次已經參加過4屆亞運，2018年金牌、2023年亞運則斬獲銅牌，本屆預計是生涯最後一次亞運，期望再度奪下獎牌。抓舉階段，郭婞淳挑戰102、104公斤都成功，最後一舉挑戰平世界紀錄的107公斤再度成功，一度暫居第一，但後續北韓朴真海、中國楊柳月第三舉也再度打破世界紀錄，19歲楊柳月更直接舉出112公斤，大幅度領先進入挺舉項目。來到郭婞淳過往最擅長的挺舉階段，第一舉挑戰130公斤就成功，中國楊柳月則舉出135公斤、總和來到247公斤，郭婞淳第2舉直接挑戰138公斤，卻因手滑失利，第3舉一口氣來到138公斤，光是前置動作就面露痛苦神色，最後因腰傷復發失敗，最終成績是總和237公斤，擊敗泰國名將，順利收下銅牌。本場比賽最終變成北韓朴真海、中國楊柳月的對決，朴真海139公斤成功，總和248公斤逆轉中國楊柳月，楊柳月最後挑戰139公斤也成功，靠著抓舉較高，最終總和251公斤拿下金牌。