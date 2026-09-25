「KRAZY Music Festival Taipei音樂節」將於明（26）日開始連續兩天在台北大佳河濱公園開唱，卡司集結泰民、BoA寶兒、CNBLUE、WOODZ、宣美、伯賢、ITZY、DPR IAN、元弼，以及林俊傑等共14組大咖藝人。《NOWNEWS今日新聞》整理包含完整卡司、完整流程時間表、接駁車、交通指南等資訊一次看。
🟡「KRAZY Music Festival Taipei音樂節」主要資訊：
演出地點：台北大佳河濱公園
演出時間：2026年9月26日（六）、2026年9月27日（日）
卡司陣容：
9月26日（六）：TAEMIN 泰民 • BoA 寶兒 • CNBLUE • WOODZ • SUNMI 宣美 • PENTAGON • P1Harmony
9月27日（日）：JJ LIN 林俊傑 • BAEKHYUN 伯賢 • ITZY • WONPIL元弼 • MAX (US) • DPR IAN • KINO
售票管道：FamiTicket 全網售票網及全家 FamiPort 機台
完整票價：
VIP單日：9800元
ROCK搖滾單日：第一波6800元
ROCK搖滾單日：第二波7800元
ROCK搖滾單日：第三波8800元
LAND一般雙日：第一波5980元
LAND一般單日：第一波3600元
LAND一般雙日：第二波6280元
LAND一般單日：第二波3800元
Ⓛ LAND一般雙日：第三波6580元
Ⓛ LAND一般單日：第三波4200元
Ⓛ LAND一般雙日：第四波6880元
Ⓛ LAND一般單日：第四波4800元
🟡「KRAZY Music Festival Taipei音樂節」完整卡司、時間表：
📍9月26日（六）：
16:00～16:35 P1Harmony
16:35～17:10 PENTAGON
17:25～18:05 WOODZ
18:15～18:55 SUNMI 宣美
19:05～19:45 BoA 寶兒
20:00～20:50 CNBLUE
21:00～22:00 TAEMIN 泰民
📍9月27日（日）：
16:00～16:30 KINO
16:30～17:10 MAX
17:25～18:05 DPR IAN
18:20～19:00 ITZY
19:15～19:55 WONPIL 元弼
20:10～21:00 BAEKHYUN 伯賢
21:20～22:00 JJ LIN 林俊傑
📍PARK STAGE演出：
13:45-14:30 現場音樂
14:30-15:00 猛男秀 MANTIC
15:00-15:10 舞團演出
15:10-15:20 舞團演出
15:20-15:30 舞團演出
15:30-16:00 猛男秀 MANTIC
16:00-22:00 KRAZY 主舞台畫面轉播
🟡「KRAZY Music Festival Taipei音樂節」接駁與交通資訊：
📍官方免費接駁車：
⏹︎𝟏𝟑:𝟎𝟎-𝟏𝟕:𝟎𝟎：捷運行天宮站2號出口 ⇆ 新生公園(林安泰)站 “大佳河濱公園”
⏹︎𝟐𝟎:𝟎𝟎-𝟐𝟑:𝟎𝟎：新生公園(林安泰)站 “大佳河濱公園” ⇆ 捷運行天宮站2號出口
⏹︎約每15分鐘一班，車滿出發
📍計程車：
建議於濱江街林安泰古厝附近上下車，再由10號水門進入河濱公園
📍自行開車（停車場）：
請至新生公園附近路邊停車格與停車場
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演出地點：台北大佳河濱公園
演出時間：2026年9月26日（六）、2026年9月27日（日）
卡司陣容：
9月26日（六）：TAEMIN 泰民 • BoA 寶兒 • CNBLUE • WOODZ • SUNMI 宣美 • PENTAGON • P1Harmony
9月27日（日）：JJ LIN 林俊傑 • BAEKHYUN 伯賢 • ITZY • WONPIL元弼 • MAX (US) • DPR IAN • KINO
完整票價：
VIP單日：9800元
ROCK搖滾單日：第一波6800元
ROCK搖滾單日：第二波7800元
ROCK搖滾單日：第三波8800元
LAND一般雙日：第一波5980元
LAND一般單日：第一波3600元
LAND一般雙日：第二波6280元
LAND一般單日：第二波3800元
Ⓛ LAND一般雙日：第三波6580元
Ⓛ LAND一般單日：第三波4200元
Ⓛ LAND一般雙日：第四波6880元
Ⓛ LAND一般單日：第四波4800元
🟡「KRAZY Music Festival Taipei音樂節」完整卡司、時間表：
📍9月26日（六）：
16:00～16:35 P1Harmony
16:35～17:10 PENTAGON
17:25～18:05 WOODZ
18:15～18:55 SUNMI 宣美
19:05～19:45 BoA 寶兒
20:00～20:50 CNBLUE
21:00～22:00 TAEMIN 泰民
📍9月27日（日）：
16:00～16:30 KINO
16:30～17:10 MAX
17:25～18:05 DPR IAN
18:20～19:00 ITZY
19:15～19:55 WONPIL 元弼
20:10～21:00 BAEKHYUN 伯賢
21:20～22:00 JJ LIN 林俊傑
13:45-14:30 現場音樂
14:30-15:00 猛男秀 MANTIC
15:00-15:10 舞團演出
15:10-15:20 舞團演出
15:20-15:30 舞團演出
15:30-16:00 猛男秀 MANTIC
16:00-22:00 KRAZY 主舞台畫面轉播
📍官方免費接駁車：
⏹︎𝟏𝟑:𝟎𝟎-𝟏𝟕:𝟎𝟎：捷運行天宮站2號出口 ⇆ 新生公園(林安泰)站 “大佳河濱公園”
⏹︎𝟐𝟎:𝟎𝟎-𝟐𝟑:𝟎𝟎：新生公園(林安泰)站 “大佳河濱公園” ⇆ 捷運行天宮站2號出口
⏹︎約每15分鐘一班，車滿出發
📍計程車：
建議於濱江街林安泰古厝附近上下車，再由10號水門進入河濱公園
📍自行開車（停車場）：
請至新生公園附近路邊停車格與停車場