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▲鄭雪兒雖已年過半百，但美貌跟身材都依然保持得非常好。（圖／翻攝自鄭雪兒IG@michelle_saram）

51歲新加坡籍的中印混血女星鄭雪兒，曾在2002年出演偶像劇《流星花園2》的混血畫家「葉莎」一角，在道明寺（言承旭 飾）失憶時陪伴在旁，甚至還發展出感情線，成為杉菜（大S／徐熙媛 飾）情敵，雖然演第三者，但她的精緻美貌也吸引大批粉絲，甚至人氣直逼大S。不過鄭雪兒卻在當紅時期，於2010年嫁給新加坡GHM酒店集團太子爺Ajai Zecha，並漸漸淡出螢光幕，直到近年才開始現身，還出演古天樂等人主演的電影《尋秦記》。鄭雪兒在2002年出演《流星花園2》，飾演不丹王國的公主，但因嚮往自由而選擇放棄公主生活、在世界各地旅行，於西班牙當一名畫家。而在道明寺於西班牙遭遇車禍導致失憶後，葉莎在當地給予照顧與陪伴，還發展出一段感情，成為他與杉菜之間的最大阻礙。雖然鄭雪兒在劇中是第三者的設定，但她完美演活角色活潑、純真且富有正義感的個性，加上精緻的混血美貌，在當時擄獲大批劇迷的心。鄭雪兒走紅後，也陸續出演過多部影視劇作品，但她卻選擇在2010年嫁給新加坡GHM酒店集團太子爺Ajai Zecha，並漸漸淡出演藝圈，將重心放到家庭，沒有生孩子，專心照顧丈夫與前妻所生的一對子女。不過近年鄭雪兒逐漸回歸演藝圈，先是客串電影《殺破狼‧貪狼》、港劇《飛虎之潛行極戰》後，還加入了古天樂等人主演的電影版《尋秦記》，不變美貌引發粉絲讚嘆。