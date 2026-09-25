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總統賴清德昨日在新北市長參選人蘇巧慧陪同下前往新莊慈祐宮參香祈福，致詞時提及普發1萬元是由蘇提議。對此蘇巧慧今（25）日表示，因為國家經濟治理得好、政府效能高，所以讓全民稅收達到新高點，因此黨籍立委就有這樣的想法，自己是代表大家向總統表達意見，未來也希望台灣的經濟年年都可以這麼好。對於總統賴清德一席話，對手李四川稱應該優先跟總統提軌道建設的補助款，蘇巧慧回應，關於軌道建設與捷運部分，交通部其實說明得非常清楚，軌道建設到哪裡，補助就做到哪裡，一毛都不會少。至於普發1萬元部分，蘇巧慧說，因為國家經濟治理得好、政府效能高，所以讓全民稅收達到新高點，因此當時黨籍立委就有這樣的想法，而自己是代表大家的意見去跟總統表達，覺得既然政府治理得好、國家經濟好，那是不是AI紅利可以讓全民共享。蘇巧慧表示，所以現在普發1萬元，是因為經濟成果與成長率這麼好，又不是用舉債的方式，所以在財政可負擔，經濟好不用舉債，兩個條件都達成的前提之下，總統決定要普發1萬元給大家一起分享AI紅利，是好事都支持，未來也希望台灣的經濟年年都可以這麼好。