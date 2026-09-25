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2026年名古屋亞運游泳賽事今（25）日迎來最終日，「台灣蝶王」王冠閎在個人拿手主項男子200公尺蝶式決賽大放異彩，一路領先強敵，最終飆出1分55秒05的驚人成績率先觸壁，斬獲金牌。這不僅是王冠閎個人亞運生涯的首面金牌，也是中華代表團在本屆名古屋亞運的第2面金牌。上屆杭州亞運勇奪銀牌、打破台灣男子泳將長達25年亞運獎牌荒的王冠閎，本屆名古屋亞運初登場雖在100公尺蝶式決賽以第8名作收，但他迅速調整心態，將最佳狀態留給主項目200公尺蝶式。在今日上午的預賽中，王冠閎先是以1分59秒40壓制日本金牌名將松下知之取得分組第一，並以總排名第2挺進晚間決賽。今晚登場的200蝶決賽，排在優勢水道登場的王冠閎展現完美配速，出發後他便始終保持第一的優勢，一度拉開與對手的差距，最後50公尺更是全力衝刺發揮他招牌的衝刺，頂住各國勁敵的追擊，最終以1分55秒05率先觸壁，逼近個人保持的1分54秒44全國紀錄，無懸念摘金。