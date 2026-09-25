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▲阿拉貝拉（Arabella Kushner）被安排站在極為靠近川普與習近平的位置，緊隨著副總統萬斯（JD Vance）夫婦之後。（圖／美聯社／達志影像）

白宮的「軟性外交」成為這次川習會的討論焦點之一。美國總統川普（Donald Trump）於當地時間24日在白宮與中國國家主席習近平會晤，並在晚間設下國宴款待。其中，川普的長女伊凡卡（Ivanka Trump）與其15歲的女兒阿拉貝拉（Arabella Kushner）連袂出席，其位置被安排在顯目的第一排，比多位官員更靠前，透露出微妙的外交政治訊號。綜合外媒報導，川普與習近平會晤現場，阿拉貝拉被安排站在極為靠近川普與習近平的位置，緊隨著副總統萬斯（JD Vance）夫婦之後，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與財長貝森特和防長赫格塞斯，都站在伊凡卡與阿拉貝拉身側。此一位置安排，等於讓阿拉貝拉比國務卿與一眾內閣部長更加靠近主要舞台，格外引人注目。事實上，阿拉貝拉與習近平之間有著一段特殊的外交淵源。早在2017年4月川普第一任總統任期，習近平訪美期間，當時年僅5歲的阿拉貝拉就曾與3歲的弟弟約瑟夫（Joseph）一同在佛州海湖莊園習近平夫婦面前演唱民謠《茉莉花》。同年11月川普訪問中國時，川普在茶敘時特別在習近平面前用平板放出阿拉貝拉用中文演唱歌曲，以及背誦《三字經》的影片，習近平大讚阿拉貝拉中文越講越好，說能夠拿到「A+」。之後北京甚至在次日的國宴上透過大螢幕播放，讓阿拉貝拉在中國一砲而紅。中國外交部發言人當時在例行記者會上讚揚她是「中美友好的小使者」，並表示她「贏得了中國人民的廣泛喜愛」。阿拉貝拉自幼學習中文，如今隨著美中局勢變化，長大成人的阿拉貝拉再次於白宮亮相，被解讀為川普強調過去美好回憶、突顯私人情誼，促進友誼與合作的姿態。