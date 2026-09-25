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美國總統川普24日再度和中國國家主席習近平會晤，針對台灣議題，習近平要求美方堅持反對台灣獨立，並審慎處理台灣問題。國民黨主席鄭麗文今（25）日則呼籲總統賴清德，打開兩岸對話大門，並提出降低台海風險、恢復兩岸溝通的具體方案，爭取和平、降低戰爭風險。不過遭民進黨批評，與其把台海和區域問題歸責給受威脅的一方，不如一起努力讓北京當局知道沒人可分化台灣人。國民黨文傳會主委陳以信則回嗆，完全曲解鄭麗文的善意提醒。陳以信說，民進黨再次用政治標籤取代政策辯論，完全曲解鄭麗文的善意提醒。鄭麗文從未替北京的軍事壓力辯護，而是一再提醒賴政府，真正負責任的國家安全戰略，不能只有軍事嚇阻，更要有對話、避險與危機管控。能夠避免戰爭，才是政府最重要的責任。陳以信指出，民進黨說「沒有人可以把台灣人分化開來」，但鄭麗文訪問大陸前，曾主動呼籲與賴清德總統會面，希望就攸關台灣安全與兩岸和平的重要議題交換意見，向外界展現朝野團結。結果賴總統選擇迴避。他要反問民進黨：賴總統連最大在野黨主席都不願意溝通，今天他有什麼資格高喊團結？陳以信更提醒民進黨，現在積極與北京對話、談判、管理分歧的正是美國。川普可以和習近平見面，美中可以在高度競爭之下談貿易、談安全、談危機管控；美國甚至把對台軍售納入其對中戰略與談判考量。面對這些攸關台灣安全的重大變化，民進黨政府不敢要求華府說明，卻把所有主張兩岸恢復溝通的人扣上配合北京的帽子。他批評：這不是國家戰略，而是具高度意識型態的雙重標準！陳以信質疑，難道美國與中國大陸對話叫做「風險管理」，國民黨與中國大陸對話就叫做「分化台灣」？美中可以為各自國家利益坐下來談，台灣反而只能把自己鎖在對抗與敵意之中？這種邏輯如何保障2300萬人的安全？陳以信說明，國民黨歷來主張非常清楚，北京的軍事壓力必須正視，台灣的自我防衛能力必須強化；但國防與對話不是二選一，嚇阻與降低敵意更不相互矛盾。真正成熟的國家戰略，是有能力保衛自己，也有能力降低衝突、避免戰爭。陳以信強調，民進黨若真相信「在國家利益之前，沒有人可以把台灣人分化開來」，就請先停止政治獵巫與抹紅，也請賴清德總統不要再迴避朝野對話。國民黨願意為台灣安全與和平坐下來談，也願意承擔溝通的責任。現在應該回答問題的是賴政府，當美中都知道競爭不能沒有對話，為什麼最承受不起戰爭代價的台灣，反而要放棄對話？還要放任民進黨人製造衝突、破壞團結？