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2026年名古屋亞運游泳賽事於今(25)日迎來歷史性的一刻，台灣泳將王冠閎在男子200公尺蝶式決賽中，以1分55秒05的壓倒性成績勇奪金牌，這不僅是本屆中華代表團的第2面金牌，更是台灣亞運史上的男子游泳首金。8年前王冠閎首度在亞運亮相，從那一刻起他就扛起台灣游泳的新希望，追逐恩師黃智勇在亞運和奧運曾創下的輝煌紀錄，而如今他終於做到了。在1998年的曼谷亞運中，黃智勇於「男子100公尺自由式」項目奪下銅牌，這也是王冠閎在2023年杭州亞運奪牌前，台灣男子游泳選手在亞運拿下的最後一面獎牌，兩人奪牌時間相隔長達25年。而黃智勇也是王冠閎一直以來的教練，後者在巨人的肩膀上看得更高，青出於藍幫助台灣拿下這一金。王冠閎的亞運征途始於2018年雅加達亞運，當年年僅16歲的他首度踏上亞運舞台，在男子200公尺蝶式決賽游出1分58秒44，以第7名作收。雖然未能站上頒獎台，但已展現出無窮潛力。隨後在2019年世界青少年游泳錦標賽中，他以1分56秒48打破全國紀錄，成功達到奧運A標，宣告「台灣蝶王」正式崛起。在2021年東京奧運殿堂上，王冠閎更是一鳴驚人，預賽階段飆出1分54秒44大幅刷新全國紀錄，以總排名第2強勢晉級；儘管最終在準決賽以1分55秒52名列第13，無緣決賽，但已讓世界看見台灣的游泳實力。這份未竟的遺憾轉化為他持續進步的動力。到了2023年，王冠閎在國際賽場上屢創佳績。先是在成都世大運200公尺蝶式決賽中，以1分55秒69完賽，僅以0.03秒的微小差距與金牌擦身而過；隨後在同年的杭州亞運中，他頂住壓力游出1分54秒53奪下銀牌，僅次於日本泳將本多燈，一舉終結台灣男子泳將長達25年的亞運獎牌荒。隔年的2024年巴黎奧運，他再度游進準決賽，以1分55秒07、總排名第11作收，雖未能闖入決賽，卻締造了該屆賽事準決賽中亞洲選手的最佳成績，證明自己已穩居亞洲頂尖行列。時至今日的2026年名古屋亞運，這條長達8年的奪金之路終於迎來最高潮。儘管在初登場的100公尺蝶式決賽僅獲第8名，但他迅速重整旗鼓，在主項200公尺蝶式預賽中游出1分59秒40，強勢壓制日本名將松下知之。晚間決賽中，王冠閎展現出絕對的宰制力與完美配速，自出發後便一路領先，最終飆出1分55秒05率先觸壁。從16歲的第7名到如今的亞洲之巔，王冠閎一步一腳印，終於在名古屋亞運寫下屬於台灣游泳的最榮耀篇章。