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日本飛驒山脈發生一起台灣登山客遭遇山難的悲劇。一名65歲的台灣婦人許玉美，24日在富山縣與岐阜縣交界處的黑部五郎岳附近被發現倒臥山坡，送醫後確認死亡。當地警方初步研判，受害者可能因天雨路滑不慎滑落山谷，目前正在詳細調查確切死因。根據日媒《富山電視台》報導，現年65歲的許玉美來自台灣桃園市，目前是餐飲業從業人員。許女士於本月17日抵達日本，並於22日從折立登山口入山，原定在奧黑部一帶進行為期數日的縱走登山行程，並計畫於27日下山。警方調查指出，許女士與同行友人於23日離開太郎平小屋，預計前往黑部五郎小舍，然而兩人卻在途中分開行動。到了當天晚間6時許，山屋管理人員發現兩人均未如期抵達，遂立即通報山嶽警備隊展開搜救。警備隊於23日晚間率先在登山道上尋獲許女士的友人；24日清晨再度展開搜救時，於黑部五郎岳登山道旁的山坡下發現倒臥不起的許女士。許女士隨後由警備隊直升機緊急送往醫院，但仍被宣告不治。同行的友人向警方表示，23日山區降雨導致路面相當濕滑。由於許女士臉部留有多處創傷，警方目前正朝向山區跌倒事故方向調查其具體死因與事發經過。