我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳冠伶坦言自己當時發揮得不夠理想，因此這次能順利拿下銅牌，讓她感到格外的喜悅與欣慰。（圖／名古屋亞運提供）

▲陳冠伶笑著表示：「為了順利過磅降體重，我不得不把頭髮剪短。這頭髮還是到了比賽場館後，教練親手幫我剪的呢！」（圖／名古屋亞運提供）

2026年愛知・名古屋亞運舉重賽事今（25）日於名古屋市中小企業振興會館（Nagoya City Trade & Industry Center）持續進行。中華隊舉重女將陳冠伶在女子57公斤級A組決賽中，展現強大抗壓性，最終成功為台灣奪下一面銅牌。她也透漏為了這一面獎牌，自己不得不剪掉秀髮，才能將體重順利過磅。賽後，陳冠伶在接受官方訪問時分享了比賽當下的心境。她表示，在抓舉階段結束時，她與越南選手戰成平手。「當我挺舉第一次試舉失敗時，我告訴自己：『冷靜下來，不要急』，就像我在抓舉時那樣。以前我遇到這種情況會驚慌失措，甚至把槓鈴掉在地上。但我這次成功完成了第二和第三次試舉，所以我真的非常開心。」回顧上屆杭州亞運的表現，陳冠伶坦言自己當時發揮得不夠理想，因此這次能順利拿下銅牌，讓她感到格外的喜悅與欣慰。對於在同量級以驚人實力奪下金牌的朝鮮女將吳光玉（OH Kwang Ok），陳冠伶毫不吝嗇地表達了敬佩之意：「她是一位不斷追求打破世界紀錄的選手，真的非常不可思議。我希望能以她為目標努力訓練，並將她視為榜樣，繼續向她學習。」此外，陳冠伶也特別感謝特地飛到日本為她加油的台灣球迷。「我感到受寵若驚，也非常開心。即使身在日本，我也能清楚聽見球迷們的歡呼聲，我對此深深感激。非常感謝大家大老遠飛來日本支持我們。」有趣的是，陳冠伶在受訪時還透露了一個關於體重控制的小插曲。她笑著表示：「為了順利過磅降體重，我不得不把頭髮剪短。這頭髮還是到了比賽場館後，教練親手幫我剪的呢！」