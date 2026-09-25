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明日預估重點壅塞路段

明日國道相關疏導措施

5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口

13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口 高乘載管制

單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費

開放路肩、替代道路、匝道儀控等 ▲明日國道疏導措施。（圖／高公局提供）



中秋節及教師節連續假期首日，今（25）日下午國道壅塞路段包括國道1號南向高架楊梅端至頭份；國道1號北向東湖至汐止；國道3號南向三鶯至高原、茄苳至竹南；國3北向木柵休息站至南深路；國5南向南港系統至頭城，其餘路段尚能維持行車順暢。另，南港系統-石碇、環東-南港南向路段目前時速仍不到20公里。今日下午國道仍有多起事故，包含下午國1南向96公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵20公里；國3南向63.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵9公里；下午國1南向100.3公里處也發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，造成後方車流回堵23公里。明（26）日為中秋節及教師節連續假期第2日，預估國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中南向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。1.南(東)向：國1楊梅-頭份、王田-員林；國3中和-關西、快官-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。2.北(西)向：國1圓山-大華系統；國5宜蘭-坪林；國10仁武-左營端。建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖如附圖4。