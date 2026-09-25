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效力日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊20歲旅日小將陳睦衡，今（25）日迎接日職一軍生涯初登板、初先發，面對「大魔王」福岡軟銀鷹隊。不過陳睦衡開賽就遭到震撼教育，面對前2棒就被敲安失分，隊友守備也不幫忙，單局出現2次失誤，加上控球失準送出4次保送，陳睦衡僅投0.2局就退場，失掉6分僅1分責失分，退場時為敗投候選人。陳睦衡今日迎來旅日生涯一軍初登板、初先發，面對軟銀隊開路先鋒柳町達，陳睦衡用147公里的速球搶下生涯第1顆好球，不過決勝球被柳町達擊出二壘安打，隨後又被柳田悠岐擊出中外野安打失掉生涯第1分。連續挨了2支安打後，陳睦衡對近藤健介投出保送。面對無人出局一、二壘有人的危機，陳睦衡讓栗原陵矢擊出飛球出局，取得此役第1個出局數，後續讓牧原大成敲出游擊滾地球，眼看要形成雙殺，游擊手紅林弘太郎卻發生要命暴傳，不僅沒抓到出局數，還免費奉送軟銀隊分數，受到隊友失誤影響，陳睦衡又對山川穂高投出保送，變成一出局滿壘局面。陳睦衡讓笹川吉康擊出一壘滾地球，雖然抓到第2個出局數，但也讓軟銀隊攻下第3分，不過陳睦衡控球又失準，保送海野隆司，軟銀隊再度攻佔滿壘，隨後庄子雄大給予陳睦衡痛擊，右半邊穿越安打帶有2分打點，庄子雄大上壘發動盜壘，捕手堀柊那傳二壘時出現暴傳，讓軟銀隊兵不血刃攻下第6分，陳睦衡對柳町達投出此役第4次保送，歐力士隊也決定換投。陳睦衡退場後，富山凌雅接替投球，讓柳田悠岐敲出二壘滾地球出局，結束軟銀隊開賽的6分大局。總計陳睦衡生涯初先發僅投0.2局失6分，僅1分責失分，共用51球，被敲出3安，另外送出4次保送，退場時為敗投候選人。