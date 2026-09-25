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2026年名古屋亞運會游泳賽事今（25）日迎來最後一天，「台灣蝶王」王冠閎幾乎壓軸的男子200公尺蝶式決賽上，以1分55秒05的優異成績率先觸壁，強勢奪下個人亞運生涯首面金牌，同時也是台灣男子游泳史上首面金牌。王冠閎從開局便一路領跑的驚人發揮，更讓現場外國賽事主播全程高分貝激昂講評，直呼：「他是一個懷抱使命感的男人」。本屆賽事王冠閎雖在首戰100公尺蝶式僅獲第8名，但他將所有能量保留在最拿手的200公尺蝶式。今日上午預賽他先以1分59秒40分組第一順利晉級。晚間決賽登場後，王冠閎從第5水道出發便展現極佳水感，前100公尺就與韓國好手金敏燮強勢開局，一路壓制包括日本金牌名將松下知之在內的一眾強敵，全程保持領先優勢。外國主播在比賽中段便高度讚賞王冠閎的戰術執行：「王冠閎在第5水道表現得非常出色，他與韓國選手引領著比賽節奏，這是一場非常精采的發揮。」進入最考驗耐力與意志力的最後50公尺衝刺，王冠閎發揮招牌的後段加速，面對各國好手的全力追擊，他以壓倒性姿態率先觸壁，最終以1分55秒05摘金，中國選手徐放與韓國選手金敏燮則分獲銀、銅牌。目睹王冠閎觸壁封王瞬間，外國主播情緒嗨到最高點，興奮大喊：「誰能忍受這最後50公尺的痛苦？肺部簡直要炸裂了！他做到了嗎？他真的做到了！中華台北在亞運泳池的歷史上僅拿過一次金牌，而王冠閎（Eddie Wang）今天在這裡締造了傳奇！1分55秒05！中華台北奪得金牌！」主播隨後感性補充：「他在生涯中拿過太多的銀牌，包括上一屆亞運與世大運。但今天，他站了出來，為中華台北送上這場卓越的勝利。100蝶只拿第8的他，在200蝶宛如王者般無懈可擊。這是一個懷抱使命感的男人，他一心想要這面金牌，最後50公尺展現了堅定的決心。台灣可以再次擁抱他們的英雄了！」