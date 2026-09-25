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王冠閎勇奪男子200蝶金牌 總統賴清德電賀

運動部將培訓體系連貫、整合 全力支援選手備戰

第20屆名古屋亞運中華隊傳來捷報，「游泳男神」王冠閎今（25）日勇奪男子200公尺蝶式金牌，成為本屆中華隊第2金，也是28年來台灣再度於游泳項目摘金，更是男子游泳隊史上第一面，意義非凡。總統賴清德也特別電賀給王冠閎，祝賀他的優異表現。我國參加「第20屆愛知名古屋亞洲運動會」代表團再傳捷報，游泳代表隊選手王冠閎今（25）日勇奪男子200公尺蝶式金牌，為我國拿下本屆亞運第2面金牌，賴清德總統得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。王冠閎為臺灣游泳健將，本屆亞運以預賽總排名第2晉級決賽，決賽游出1分55秒05奪得金牌，為我國參賽史首金，上次游泳拿金是1998年第13屆曼谷亞運女子200公尺自由式蔡淑敏。截至目前為止，本屆亞運我國代表團獎數為2金5銀14銅。運動部表示，亞運為我國參與國際競技運動重要賽會，自113年9月啟動並分階段實施本屆亞運培訓作業，並將奧運、亞運及世大運等重大國際綜合性競技運動賽會的培訓體系連貫及整合，挹注培訓參賽所需資源及各項協助，全力支援選手備戰，方有今日的競賽成果，期許選手未來繼續挑戰各項重要國際賽事，續創佳績。