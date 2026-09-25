我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羊羊是知名網紅，因精緻美貌與高挑身材受到矚目。（圖／翻攝自羊羊IG@_qqsheep）

2026年名古屋亞運游泳賽事在今（25）日迎來最終日，有「台灣蝶王」之稱的王冠閎在男子200公尺蝶式決賽奪下冠軍，拿下個人亞運生涯首面金牌，讓中華隊粉絲們都非常激動。回顧王冠閎的緋聞，被譽為韓系歐巴天菜的他，曾被捕捉與網紅羊羊（楊佳臻）同遊韓國，雖然雙方都未出面說明，但還是讓大批以為他單身的粉絲直呼幻滅。事實上，王冠閎曾多次說自己單身，但卻在2024年於韓國明洞被拍到與羊羊同行的畫面，隨後引發高度討論，不少粉絲都心碎直呼：「為何要騙我們說沒有女朋友…」、「我失戀了」、「我真的心碎了，不要用單身人設欺騙粉絲。」然而，也有人認為這屬於個人私生活，不管王冠閎有沒有女友，都是自己的自由，沒必要放大檢視。而對於緋聞，一向對私生活低調的王冠閎則沒有做出回應。網紅羊羊本名為楊佳臻，是一名活躍於台灣的社群KOL，以及穿搭、旅遊部落客，經營IG、Threads、小紅書等多個社群，在IG擁有32.6萬粉絲，因精緻美貌與高挑的身材，深受大批粉絲喜愛。