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▲邊佑錫今晚的見面會主題為「祕密圖書館」。（圖／讀者提供）

韓國知名演員邊佑錫二度來台開見面會，選在今（25）日中秋節慶於林口體育館與5000位郵筒（粉絲名）同樂，學了中文「快快」、「對不起」、「我愛你」、「水啦」等等語言融化粉絲，還透露一到會場吃了10人份烤肉、烤鴨，超大食量驚呆大家！今晚的見面為主題是「祕密圖書館」，邊佑錫抱著一疊書跑出來，以中文自我介紹：「大家好我是邊佑錫。」可愛模樣融化台下；這也是繼2024年《SUMMER LETTER》後第2次來台灣，他同時感謝粉絲：「2年前，是我人生第一次舉辦粉絲見面會，那時候的回憶很美麗，到現在都很心動，時隔2年再回到這裡，一樣很悸動。」其實他昨天一抵台，就跑去逛精品、買手搖飲跟逛饒河夜市，邊佑錫很震驚：「為什麼大家都知道？」也說上次來台後就對珍珠奶茶念念不忘，除了吃到烤鴨，也想嚐試大腸麵線，主持人就爆料邊佑錫今天一到現場，就吃了10人份烤肉，他也招認：「對對，我吃很多烤鴨跟烤肉！」韓國現在很冷，導致邊佑錫來台帶錯衣服，他也透露一抵台後就去買了條紋T-SHIRT，「這間店還是許光漢推薦的。」不過他今天是穿著藍綠的針織短袖現身而非新衣，並嘴甜的說：「因為我想把好看的樣子給大家看。」邊佑錫也想問台灣粉絲：「什麼時候開始喜歡我的？我很好奇！」有人大喊《20世紀少女》，還有更早的《青春紀錄》，但也有粉絲喊模特兒時期就支持到現在，讓邊佑錫非常開心。現年34歲的邊佑錫，身高為190.3公分，他從小受到模特兒姊姊的影響，決定入行走秀，但當時他的家境並不好，全家住在房東住處的樓上，家人也曾分開住過，即使父母欠債，仍堅持資助兒子的夢想，讓邊佑錫非常感動。到了2010年，21歲的他模特兒出道，還跟南柱赫、張基龍成了好友，也因為職業的關係，邊佑錫從中發現很喜歡被拍照、錄影的感覺，所以決定去拍戲演員。演戲演了5年後，邊佑錫才漸漸被業界看見，並拿到知名電視劇的配角機會，包含李聖經、南柱赫主演的《舉重妖精金福珠》、朴寶劍《青春紀錄》、李瑜美《大力女子姜南順》等，但成績始終平平；直到2024年第一次擔任男主角出演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅；今年躍升男一跟IU主演大戲《21世紀大君夫人》；還接下熱門IP改編的真人版《我獨自升級》，事業蒸蒸日上。