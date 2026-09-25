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▲幸運粉絲幫邊佑錫補妝，感動爆哭喊超幸福。（圖／讀者提供）

韓國人氣男星邊佑錫今（25）日晚間在林口體育館舉辦《2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour ‘The Secret Library’ In TAIPEI》見面會，吸引5000名郵筒（粉絲名）到場支持，男神還抽選2位幸運粉絲上台對戲，一位來自台中的粉絲上台就爆哭，還說今晚的瞬間「比嫁給我老公還幸福」，嚇得男神狂喊：「不行！」場面十分逗趣。邊佑錫以〈FLOWER ROAD〉揭開活動序幕，隨後抱著一疊書現身，除了分享近況，也抽出2名幸運粉絲上台，分別重現《青春紀錄》及《背著善宰跑》的經典場面，沒想到第一位中選的台中女粉絲上台就爆哭，她說：「我剛得重感冒，我覺得這輩子的幸運，都用在今天了！」男神後來跟女粉絲對戲的橋段為「女主角用衛生紙幫他擦掉臉上的化妝品」，大家看完VCR之後，邊佑錫遞道具衛生紙給正在哭的粉絲，但彷彿身分對調笑翻全場，主持人隨後解釋劇情，粉絲又哭出來，邊佑錫也加入說：「衛生紙掉的時候，我們要一起接住喔。」但粉絲還在哭，主持人就求饒喊：「妳不要再哭了！」對戲過程中，女粉絲一直不敢看邊佑錫的眼睛，男神也在笑：「她沒有跟我對視到ㄟ！」粉絲後來心情平復，還說現在「比嫁給我老公還幸福」，嚇得邊佑錫狂喊：「不行，這不行！」最後拿起拍立得跟粉絲比愛心自拍，粉絲也心滿意足的下台；另一段《背著善宰跑》的對戲內容是邊佑錫不斷送飛吻，幸運粉絲演完也開心的說：「今晚不用睡了！」