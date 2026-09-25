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美中外交賽局：雙用途零件與防空的戰略隱憂

根據四名知情人士向《CNN》透露，美國最新情報評估，中國機構提供的衛星影像與情報支援，正協助伊朗大幅提升打擊的精準度。這項技術轉移不僅讓伊朗得以在荷姆茲海峽威脅國際船隻，更能精準打擊美國在中東的軍事基地，象徵著伊朗近幾個月來的軍事打擊能力出現顯著升級。知情人士指出，正是這些來自中國的地理空間數據，讓伊朗在今年7月成功精準襲擊位於約旦的美軍基地，造成3名美軍官兵喪生。美方官員認為，若非借助外力，以伊朗自身的技術根本無法達成如此高精度的打擊。除了基地襲擊，中國的衛星數據亦大幅增強了伊朗在荷姆茲海峽監控船隻的能力。兩名消息人士透露，伊朗利用這些情報掌握美軍護航艦艇與商船的動向，並在目標通過水道特定地理轉折點時，密集發射不具備空中機動能力的低階尋熱無人機，藉此鎖定船隻引擎的熱訊號進行飽和攻擊。一名美軍官員形容，當地的對抗極其激烈。在近期一次護航任務中，美軍攔截了十多枚伊朗飛彈、擊落近20架無人機，並對海峽周邊約60個目標發起反擊。美方官員坦言，「他們打擊目標的能力確實提升了，原因就在於這些外部協助」。此外，俄羅斯亦向德黑蘭提供支援，加上伊朗部隊在長期衝突中累積的實戰經驗，皆是伊朗軍事效能顯著提高的原因。美軍國防部監察長近期報告指出，衝突爆發前幾個月內，伊朗的打擊已摧毀或損壞美軍位於科威特、巴林、卡達、阿聯、沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿曼及約旦基地內的數百座建築，迫使美軍中央司令部（CENTCOM）大幅調整兵力部署與設施配置。儘管情報顯示中國企業提供了關鍵技術，美方官員坦言難以精確量化中國政府在其中的參與程度，究竟是北京當局下令支援，抑或僅是默許企業行為。第五位知情消息人士補充，最新報告顯示，北京其實更希望荷姆茲海峽的動盪能夠平息，以遏止全球油價飆升。中國駐美大使館與伊朗外交官員在報導出版前均未回應置評請求，美國國防部則拒絕發表評論。此前《華爾街日報》首度報導伊朗使用中國衛星數據襲擊約旦基地時，中國外交部發言人郭嘉昆曾表示，中國始終嚴格履行國際義務，反對利用衝突對中國抹黑。此時正值中國國家主席習近平在華盛頓與美國總統川普（Donald Trump）舉行會談之際，川普政府極力避免公開譴責中國政府，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）之前回應相關質疑時表示，中國的行為並未改變美伊衝突的走向，並指出中國在反對伊朗封鎖荷姆茲海峽方面「立場相當合作」。白宮發言人凱利（Anna Kelly）也駁斥了關於中國增強伊朗打擊美軍能力的說法。她表示，「正如川普總統所言，任何外部勢力為協助伊朗所做的事情，都完全沒有提升他們打擊美國人的能力」。然而，美國財政部在今年5月對3家涉嫌向伊朗提供衛星影像的中國公司實施制裁，川普政府對中國的態度已讓部份共和黨議員感到失望或不滿。但有美方官員透露，儘管川普希望與習近平維持良好關係，相關議題仍是這次川習會的焦點之一。隨著衝突進入第7個月，美軍官員對於中低空防禦系統的脆弱性表達了深切疑慮。伊朗不僅頻頻擊落美軍 MQ-9「死神」無人機，更持續進口軍民兩用的關鍵零組件重組軍工體系。一名美軍官員直言，「如果沒有中國提供的零組件，伊朗根本不可能維持如此長久的戰鬥能力」。