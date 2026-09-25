我從以前不喜歡它，到接受它，而它在這段過程中，卻逐漸改變了我的生活、我的理解，到現在覺得有一點愛上它，很想看看自己的極限在哪。

我是廣告 請繼續往下閱讀

郭婞淳雅運奪銅有回春感覺：今年最好的回饋

就對我來說是今年很好的回饋，能夠再一次站在舞台，其實確實也真的很不容易，賽前其實就有預測是銅牌，本來是想說會不會衝到銀牌，最後結果有點可惜，但我還是覺得自己很棒，要33歲了欸！

坦言一開始不喜歡舉重 郭婞淳：它卻改變我的生活

我從以前不喜歡它，到接受它，而它卻逐漸改變了我的生活、我的理解，我今天有一點喜歡上這個運動，很想看自己到底還可以有怎樣的突破。

初步目標就是拼拼看能不能去奧運，所以接下參加比賽，會以拿到資格為主。

▲郭婞淳透露過去曾經不喜歡舉重，只能接受它，但如今到32歲仍奪下亞運銅牌，「有一點喜歡上它的感覺。」（圖／特派記者朱永強攝）

台灣舉重女神郭婞淳今（25）日名古屋亞運挑戰61公斤級奪下銅牌，賽後直言很滿意自己的表現，32歲的她還沒有打算退休，初步目標是拿到2028年洛杉磯奧運資格，回顧自己的舉重生涯，郭婞淳哽咽地說，「郭婞淳2018年雅加達亞運奪金、2020年東京奧運又收下金牌，成為台灣舉重近年來最具代表性的人物，近2年受到腰傷困擾的她，從年初開始回歸正式訓練，意外發現自己狀態回到很好的階段。談到這面銅牌的意義，郭婞淳笑說，確實有回春的感覺，「談到舉重這項花費他幾乎一生去追逐的運動，郭婞淳坦言，一開始其實很不喜歡這個運動，「結束亞運征程後，郭婞淳即將前往世錦賽跟12月於卡達舉辦的資格賽，他沒有為自己設限要打到哪一年、哪一個階段退休，「