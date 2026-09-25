中秋節人月兩團圓，不少人都想拍下又大又清楚的月亮與親友分享，實際拿手機拍攝時，卻常變成模糊光斑或過曝白球。《NOWNEWS今日新聞》整理了iPhone、三星Samsung、華為、Pixel等熱門手機款式的拍攝月亮攻略。根據中央氣象署資料，若想拍月亮，9月25日至28日都能掌握不同月出時間，而2026年中秋節適逢「十五的月亮十七圓」，真正滿月最圓時刻為9月27日凌晨0時49分。
中秋節拍月亮別只剩一顆白點！iPhone、三星、華為、Pixel拍攝攻略一次看
🟡iPhone拍月亮
攝影師「Paddy Chao 趙培均」表示，iPhone拍月亮可從場景、構圖及光線3方面著手，尤其曝光控制是拍出月球表面紋理的關鍵。
第1步：選擇最大原生光學變焦
◼︎先選擇適合拍攝的場景。
◼︎將手機切換至原生光學變焦的最大倍率。
◼︎避免過度放大，以免數位變焦造成畫質下降。
第2步：月亮不要放正中央
◼︎構圖時可把月亮放在畫面的三分之一處。
◼︎加入屋頂、樹枝、建築物等前景。
◼︎利用前後景深增加照片層次，避免畫面只剩一顆月亮。
第3步：降低曝光拍出月面紋理
◼︎點擊月亮邊緣反差較大的位置進行對焦，也可以先對焦在無限遠處的明顯天際物。
◼︎對焦完成後，手動將曝光值（EV）調整至-1至-2。
◼︎避免月亮因曝光過度變成一片死白，才能保留月球表面的紋理與陰影。
🟡三星Samsung拍月亮
三星手機若想拍出滿月細節，可利用原生相機的「專業模式」手動調整參數；如果追求快速拍攝，也能直接利用高倍變焦完成。
方法1：專業模式手動設定
◼︎打開三星原生相機。
◼︎點選「更多」。
◼︎選擇「專業」模式。
◼︎將超長焦拉到20倍。
◼︎ISO固定在50。
◼︎快門速度設定為1/350秒。
◼︎白平衡維持自動即可。
方法2：快速拍攝滿月
◼︎使用1200萬像素模式。
◼︎將超長焦倍率調整至45至60倍。
◼︎手持手機時盡量保持穩定。
◼︎對準月亮後直接按下快門。
方法3：Galaxy百倍變焦拍攝
◼︎手機橫向拿持。
◼︎使用雙手握穩手機。
◼︎開啟支援100倍變焦的Galaxy手機相機。
◼︎透過輔助取景框將月亮移至畫面中央。
◼︎等待取景框邊框變成黃色。
◼︎確認畫面鎖定後再按下快門。
🟡華為Huawei拍月亮
華為手機拍月亮的操作相對簡單，以華為Pura X View為例，不需要另外手動設定拍攝參數，就能利用手機的自動辨識功能完成拍攝。
拍攝步驟
◼︎打開手機相機。
◼︎將鏡頭對準月亮。
◼︎放大至10倍。
◼︎等待手機系統自動辨識月亮。
◼︎進入「月亮模式」後，直接按下快門。
◼︎系統可協助拍出月球環形山及表面紋理。
🟡Pixel 11 Pro拍月亮
Pixel 11 Pro可以從一般拍照模式開始，搭配望遠鏡頭及曝光調整，先確保月亮不會過曝，再進一步比較不同倍率的細節。
一般拍照模式拍攝
◼︎開啟一般拍照模式。
◼︎切換至5倍望遠鏡頭。
◼︎點選月亮進行對焦。
◼︎將曝光調低，直到月亮不再是一團白光。
◼︎確認畫面能看見月面明暗紋理。
◼︎拍攝時將手機靠穩。
◼︎開啟倒數計時，降低按下快門時造成的晃動。
◼︎完成拍攝後，可再嘗試10倍變焦。
◼︎比較5倍與10倍照片，挑選月面細節較清楚的一張。
想拍月亮＋夜空、地景
如果希望同時捕捉月亮周圍的夜空與地景，可另外嘗試天文攝影模式。不過月亮本身可能因此出現過曝，拍攝前要留意曝光表現。
🟡Android手機拍月亮通用公式
如果手上的Android手機不是三星、華為或Pixel，也可以透過「專業模式（Professional Mode）」自行設定，重點放在低ISO、快門、對焦及曝光。
建議設定
◼︎將ISO調至較低範圍，例如100。
◼︎手動設定快門速度，例如1/125秒。
◼︎「對焦模式」選擇「無限遠（Infinity）」。
◼︎適度降低「曝光值（EV）」。
◼︎對準月亮後確認畫面，再按下快門。
◼︎拍攝時盡量保持手機穩定，避免月面細節因手震變模糊。
2026中秋節月亮幾點出現？4天月出月沒時間一次看
中央氣象署資料顯示，2026年中秋將出現「十五的月亮十七圓」的天象，真正的滿月最圓時刻落在台灣時間周日（9月27日）凌晨0時49分。因此想拍中秋月亮，不一定非得等到滿月當晚，9月25日至28日都可掌握月出時間提前準備。
◼︎9/25（中秋節）
月出：下午4時51分
月沒：凌晨4時06分
◼︎9/26（周六）
月出：下午5時24分
月沒：清晨5時02分
◼︎9/27（周日）
月出：下午5時57分
月沒：清晨6時0分
◼︎9/28（周一）
月出：晚上6時34分
月沒：清晨7時0分
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🟡iPhone拍月亮
攝影師「Paddy Chao 趙培均」表示，iPhone拍月亮可從場景、構圖及光線3方面著手，尤其曝光控制是拍出月球表面紋理的關鍵。
第1步：選擇最大原生光學變焦
◼︎先選擇適合拍攝的場景。
◼︎將手機切換至原生光學變焦的最大倍率。
◼︎避免過度放大，以免數位變焦造成畫質下降。
第2步：月亮不要放正中央
◼︎構圖時可把月亮放在畫面的三分之一處。
◼︎加入屋頂、樹枝、建築物等前景。
◼︎利用前後景深增加照片層次，避免畫面只剩一顆月亮。
第3步：降低曝光拍出月面紋理
◼︎點擊月亮邊緣反差較大的位置進行對焦，也可以先對焦在無限遠處的明顯天際物。
◼︎對焦完成後，手動將曝光值（EV）調整至-1至-2。
◼︎避免月亮因曝光過度變成一片死白，才能保留月球表面的紋理與陰影。
三星手機若想拍出滿月細節，可利用原生相機的「專業模式」手動調整參數；如果追求快速拍攝，也能直接利用高倍變焦完成。
方法1：專業模式手動設定
◼︎打開三星原生相機。
◼︎點選「更多」。
◼︎選擇「專業」模式。
◼︎將超長焦拉到20倍。
◼︎ISO固定在50。
◼︎快門速度設定為1/350秒。
◼︎白平衡維持自動即可。
方法2：快速拍攝滿月
◼︎使用1200萬像素模式。
◼︎將超長焦倍率調整至45至60倍。
◼︎手持手機時盡量保持穩定。
◼︎對準月亮後直接按下快門。
方法3：Galaxy百倍變焦拍攝
◼︎手機橫向拿持。
◼︎使用雙手握穩手機。
◼︎開啟支援100倍變焦的Galaxy手機相機。
◼︎透過輔助取景框將月亮移至畫面中央。
◼︎等待取景框邊框變成黃色。
◼︎確認畫面鎖定後再按下快門。
華為手機拍月亮的操作相對簡單，以華為Pura X View為例，不需要另外手動設定拍攝參數，就能利用手機的自動辨識功能完成拍攝。
拍攝步驟
◼︎打開手機相機。
◼︎將鏡頭對準月亮。
◼︎放大至10倍。
◼︎等待手機系統自動辨識月亮。
◼︎進入「月亮模式」後，直接按下快門。
◼︎系統可協助拍出月球環形山及表面紋理。
🟡Pixel 11 Pro拍月亮
Pixel 11 Pro可以從一般拍照模式開始，搭配望遠鏡頭及曝光調整，先確保月亮不會過曝，再進一步比較不同倍率的細節。
一般拍照模式拍攝
◼︎開啟一般拍照模式。
◼︎切換至5倍望遠鏡頭。
◼︎點選月亮進行對焦。
◼︎將曝光調低，直到月亮不再是一團白光。
◼︎確認畫面能看見月面明暗紋理。
◼︎拍攝時將手機靠穩。
◼︎開啟倒數計時，降低按下快門時造成的晃動。
◼︎完成拍攝後，可再嘗試10倍變焦。
◼︎比較5倍與10倍照片，挑選月面細節較清楚的一張。
想拍月亮＋夜空、地景
如果希望同時捕捉月亮周圍的夜空與地景，可另外嘗試天文攝影模式。不過月亮本身可能因此出現過曝，拍攝前要留意曝光表現。
🟡Android手機拍月亮通用公式
如果手上的Android手機不是三星、華為或Pixel，也可以透過「專業模式（Professional Mode）」自行設定，重點放在低ISO、快門、對焦及曝光。
建議設定
◼︎將ISO調至較低範圍，例如100。
◼︎手動設定快門速度，例如1/125秒。
◼︎「對焦模式」選擇「無限遠（Infinity）」。
◼︎適度降低「曝光值（EV）」。
◼︎對準月亮後確認畫面，再按下快門。
◼︎拍攝時盡量保持手機穩定，避免月面細節因手震變模糊。
中央氣象署資料顯示，2026年中秋將出現「十五的月亮十七圓」的天象，真正的滿月最圓時刻落在台灣時間周日（9月27日）凌晨0時49分。因此想拍中秋月亮，不一定非得等到滿月當晚，9月25日至28日都可掌握月出時間提前準備。
◼︎9/25（中秋節）
月出：下午4時51分
月沒：凌晨4時06分
◼︎9/26（周六）
月出：下午5時24分
月沒：清晨5時02分
◼︎9/27（周日）
月出：下午5時57分
月沒：清晨6時0分
◼︎9/28（周一）
月出：晚上6時34分
月沒：清晨7時0分