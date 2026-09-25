中秋節人月兩團圓，不少人都想拍下又大又清楚的月亮與親友分享，實際拿手機拍攝時，卻常變成模糊光斑或過曝白球。《NOWNEWS今日新聞》整理了iPhone、三星Samsung、華為、Pixel等熱門手機款式的拍攝月亮攻略。根據中央氣象署資料，若想拍月亮，9月25日至28日都能掌握不同月出時間，而2026年中秋節適逢「十五的月亮十七圓」，真正滿月最圓時刻為9月27日凌晨0時49分。

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中秋節拍月亮別只剩一顆白點！iPhone、三星、華為、Pixel拍攝攻略一次看

🟡iPhone拍月亮

攝影師「Paddy Chao 趙培均」表示，iPhone拍月亮可從場景、構圖及光線3方面著手，尤其曝光控制是拍出月球表面紋理的關鍵。

第1步：選擇最大原生光學變焦

◼︎先選擇適合拍攝的場景。

◼︎將手機切換至原生光學變焦的最大倍率。

◼︎避免過度放大，以免數位變焦造成畫質下降。

第2步：月亮不要放正中央

◼︎構圖時可把月亮放在畫面的三分之一處。

◼︎加入屋頂、樹枝、建築物等前景。

◼︎利用前後景深增加照片層次，避免畫面只剩一顆月亮。

第3步：降低曝光拍出月面紋理

◼︎點擊月亮邊緣反差較大的位置進行對焦，也可以先對焦在無限遠處的明顯天際物。

◼︎對焦完成後，手動將曝光值（EV）調整至-1至-2。

◼︎避免月亮因曝光過度變成一片死白，才能保留月球表面的紋理與陰影。

🟡三星Samsung拍月亮

三星手機若想拍出滿月細節，可利用原生相機的「專業模式」手動調整參數；如果追求快速拍攝，也能直接利用高倍變焦完成。

方法1：專業模式手動設定

◼︎打開三星原生相機。

◼︎點選「更多」。

◼︎選擇「專業」模式。

◼︎將超長焦拉到20倍。

◼︎ISO固定在50。

◼︎快門速度設定為1/350秒。

◼︎白平衡維持自動即可。

方法2：快速拍攝滿月

◼︎使用1200萬像素模式。

◼︎將超長焦倍率調整至45至60倍。

◼︎手持手機時盡量保持穩定。

◼︎對準月亮後直接按下快門。

方法3：Galaxy百倍變焦拍攝

◼︎手機橫向拿持。

◼︎使用雙手握穩手機。

◼︎開啟支援100倍變焦的Galaxy手機相機。

◼︎透過輔助取景框將月亮移至畫面中央。

◼︎等待取景框邊框變成黃色。

◼︎確認畫面鎖定後再按下快門。

▲三星手機拍攝月亮可用專業模式設定ISO 50、快門1/350秒（圖／記者周淑萍攝）
▲三星手機拍攝月亮可用專業模式設定ISO 50、快門1/350秒（圖／記者周淑萍攝）
🟡華為Huawei拍月亮

華為手機拍月亮的操作相對簡單，以華為Pura X View為例，不需要另外手動設定拍攝參數，就能利用手機的自動辨識功能完成拍攝。

拍攝步驟

◼︎打開手機相機。

◼︎將鏡頭對準月亮。

◼︎放大至10倍。

◼︎等待手機系統自動辨識月亮。

◼︎進入「月亮模式」後，直接按下快門。

◼︎系統可協助拍出月球環形山及表面紋理。

🟡Pixel 11 Pro拍月亮

Pixel 11 Pro可以從一般拍照模式開始，搭配望遠鏡頭及曝光調整，先確保月亮不會過曝，再進一步比較不同倍率的細節。

一般拍照模式拍攝

◼︎開啟一般拍照模式。

◼︎切換至5倍望遠鏡頭。

◼︎點選月亮進行對焦。

◼︎將曝光調低，直到月亮不再是一團白光。

◼︎確認畫面能看見月面明暗紋理。

◼︎拍攝時將手機靠穩。

◼︎開啟倒數計時，降低按下快門時造成的晃動。

◼︎完成拍攝後，可再嘗試10倍變焦。

◼︎比較5倍與10倍照片，挑選月面細節較清楚的一張。

想拍月亮＋夜空、地景

如果希望同時捕捉月亮周圍的夜空與地景，可另外嘗試天文攝影模式。不過月亮本身可能因此出現過曝，拍攝前要留意曝光表現。

🟡Android手機拍月亮通用公式

如果手上的Android手機不是三星、華為或Pixel，也可以透過「專業模式（Professional Mode）」自行設定，重點放在低ISO、快門、對焦及曝光。

建議設定

◼︎將ISO調至較低範圍，例如100。

◼︎手動設定快門速度，例如1/125秒。

◼︎「對焦模式」選擇「無限遠（Infinity）」。

◼︎適度降低「曝光值（EV）」。

◼︎對準月亮後確認畫面，再按下快門。

◼︎拍攝時盡量保持手機穩定，避免月面細節因手震變模糊。

▲隨著手機相機功能越來越成熟，即使不是最新旗艦機，只要掌握變焦、對焦與曝光設定，iPhone、三星、華為及Pixel等手機都能拍出更清楚的月面細節。（示意圖／取自Pexels）
▲隨著手機相機功能越來越成熟，即使不是最新旗艦機，只要掌握變焦、對焦與曝光設定，iPhone、三星、華為及Pixel等手機都能拍出更清楚的月面細節。（示意圖／取自Pexels）
2026中秋節月亮幾點出現？4天月出月沒時間一次看

中央氣象署資料顯示，2026年中秋將出現「十五的月亮十七圓」的天象，真正的滿月最圓時刻落在台灣時間周日（9月27日）凌晨0時49分。因此想拍中秋月亮，不一定非得等到滿月當晚，9月25日至28日都可掌握月出時間提前準備。

◼︎9/25（中秋節）

月出：下午4時51分
月沒：凌晨4時06分

◼︎9/26（周六）

月出：下午5時24分
月沒：清晨5時02分

◼︎9/27（周日）

月出：下午5時57分
月沒：清晨6時0分

◼︎9/28（周一）

月出：晚上6時34分
月沒：清晨7時0分

▲中秋連假天氣、賞月指數一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲中秋連假天氣、賞月指數一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...