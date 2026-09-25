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2026年名古屋亞運游泳賽事今（25）日迎來最終日，「台灣蝶王」王冠閎在男子200公尺蝶式決賽中，被安排在第五水道出發。他一路領先強敵，最終飆出1分55秒05的驚人成績率先觸壁，斬獲個人亞運生涯首面金牌，同時也是中華代表團本屆亞運的第2面金牌。這面久違的金牌振奮了全台灣，然而王冠閎並非台灣歷史上首位在亞運摘金的游泳選手，28年前蔡淑敏曾經為我國拿下這一面歷史性的獎牌。早在28年前的1998年曼谷亞運，有之稱的台灣女將蔡淑敏就曾在女子200公尺自由式項目中勇奪金牌，這才是中華民國史上首度在亞運游泳項目摘下金牌的歷史性時刻。出生於彰化的蔡淑敏專攻短距離和中距離自由式，同時也參與仰式和個人混合式。她出身游泳世家，在恩師江錫興的嚴格指導與家人的全力支持下，不僅代表中華台北參加了1996年亞特蘭大與2000年雪梨兩屆奧運，更在1998年曼谷亞運為台灣泳壇寫下光榮歷史。當年中華奧林匹克委員會會旗在曼谷的游泳池畔緩緩升起，樂隊奏起國旗歌，激動的情景至今仍令許多老體育迷難以忘懷。退役後的蔡淑敏未曾離開體育圈，她取得大葉大學運動管理研究所學位後，在明道大學休閒保健學系擔任助理教授。她深知培養一名傑出選手需要家長、教練、環境與政商界資源的配合，因此長期致力於經驗傳承與後進培育，期盼能改善台灣游泳選手「土法煉鋼」的訓練環境，並持續為彰化及台灣體壇奉獻心力。時隔28年，王冠閎在名古屋亞運池畔再次揚威，接下了前輩蔡淑敏的火炬。這兩面跨越近三十年的亞運游泳金牌，不僅見證了台灣頂尖泳將的實力，也象徵著台灣游泳運動世代的榮耀傳承。