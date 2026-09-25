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37歲中國男星井柏然最近因陸劇《早春晴朗》爆紅，劇中與女主角孫千的配對更是擄獲大批CP粉。而隨著該劇結局後，井柏然也回歸日常，昨（24）日與正牌女友劉雯以香奈兒品牌大使身分，在中國上海的展覽活動同框看秀，還多次被拍到含笑對視，直接甜翻大家，不過有粉絲發現，井柏然同框大1歲的劉雯，霸總氣勢竟然瞬間消失。井柏然與劉雯在昨日以香奈兒品牌大使身分，一起現身上海「la Galerie du 19M」展覽開幕活動看秀，這也是井柏然結束《早春晴朗》後，首次與劉雯公開亮相。兩人並肩坐在一起，雖然沒有親密舉動，但不時含笑對視的眉目傳情、以及自然對話的模樣，都讓大家被甜翻，瞬間轉為這對真情侶的CP粉。由於井柏然在《早春晴朗》中飾演的「欒念」，是霸總性格的人設，在孫千飾演的「尚之桃」身旁，更是看起來非常有氣勢。不過當他在正牌女友劉雯身邊時，卻直接被劉雯的超模氣勢輾壓，瞬間成為小奶狗的感覺，超相配的姊弟戀模樣讓粉絲都超心動，還有人笑說：「霸總氣勢沒了」、「果然超模氣場無敵，兩人好配。」事實上，井柏然與劉雯的緣分就是從香奈兒開始，兩人一起為該品牌拍七夕廣告結緣，之後多次一起出席品牌活動、拍攝時尚大片等，讓他們越走越近，並於2022年被拍到牽手逛街，戀情正式曝光。雖然兩人都沒有回應緋聞，但卻多次被拍到一起旅遊、十指緊扣逛街、返鄉過年等，不官宣、不炒作，也不刻意避嫌的真實模樣，被稱為是演藝圈情侶檔的模範之一。