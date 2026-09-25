卻在一次空中轉體接槓時失手落槓，最終總分13.466分排名第5，確定無緣獎牌，本屆亞運體操隊最終就以男團1面銅牌畫下句點。

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唐嘉鴻左手意外滑脫 總分13.466分排名第5

卻在一次接槓時左手意外滑脫，導致身體重摔在地，稍作休息後重新上槓，最終執行分數只拿到7.566，總分13.466分排名第5，無緣站上頒獎台。

體操隊賽程結束 最終收穫1面銅牌

▲愛知·名古屋亞運男子體操吊環項目決賽，中華隊選手唐嘉鴻意外掉槓無緣獎牌 。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.25）

「世界貓王」唐嘉鴻今（25）日挑戰最擅長的主力項目單槓，雖然動作組合難度超高，唐嘉鴻巴黎奧運奪得單槓銅牌後，正式成為該項目最強選手之一，預賽順利通關後，今日單槓決賽第3位登場，選擇難度係數5.9動作，從上槓到空中轉體翻身動作都很流暢完成，中國選手田昊最終在單槓決賽以總分14.700奪下金牌，此外他還與隊友一起贏得男子團體金牌，達成亞運3連霸，日本好手岡慎之助14.033分銀牌，銅牌則是菲律賓好手。隨著唐嘉鴻單槓決賽賽程結束後，也代表中華隊體操代表團本屆項目全部結束，總計在男子團體拿到1面銅牌坐收。