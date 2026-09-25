我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國夯劇《背著善宰跑》、《21世紀大君夫人》男主角邊佑錫今（25）日來台舉辦見面會，不只跑下台跟1、2樓近距離跟粉絲打招呼，還親自下廚煎蛋捲給大家吃，他邊打蛋邊讚嘆：「我正在敲世界各地的雞蛋，這裡的雞蛋好薄喔！台北的蛋殼比較薄ㄟ！」直呼這是來台的美好回憶，連說4次「台北蛋殼好薄」笑翻5000名粉絲。邊佑錫抽3位粉絲上台，可以吃到他親自做的雞蛋捲，他一邊打蛋一邊喊：「這裡的雞蛋好薄喔，我正在敲世界各地的雞蛋，台北的蛋殼比較薄ㄟ！怎麼會在台北有這麼好的回憶！」男神一顆一顆打，邊打邊說「雞蛋真的很薄」，打了7顆蛋卻說了4次「台北的蛋殼真的好薄，很神奇」。雖然打蛋很帥，但蛋殼還是順掉進蛋裡；煎蛋卷時架勢十足，結果部分蛋液卻變成炒蛋，煎到爆汗的邊佑錫也自豪回應：「對，2種蛋！」最後一邊切蛋還一邊要餵攝影師吃，「啊～」一聲笑翻全場。他也貼心問粉絲要什麼口味，最後擠出3坨番茄醬跟辣椒醬，然後親自端到粉絲面前「下跪餵食」，還說：「你們一人可以吃2塊！」、「很燙慢慢吃」，粉絲咬完一口大讚：「這是厲害的ㄟ！」邊佑錫看到粉絲露出滿意表情，結果聽到要求：「如果可以餵我的話，更好吃！」只好以獨家食譜作為交換：「準備7顆蛋，要認真的打。」相當幽默。搞笑的不只一樁，邊佑錫也想吃蛋，等粉絲下台後他拿起筷子夾邊邊的蛋塊說：「我喜歡吃邊。」主持人就玩起諧音哏：「因為你是邊佑錫，邊佑錫喜歡吃邊！」直接打開邊佑錫的笑點開關，他指著自己狂喊：「邊，邊佑錫！邊邊邊！」主持人還附和：「邊最好吃！」一來一往互動也逗樂大家。不只下廚，邊佑錫還驚喜衝到台下繞場，除了跟一樓粉絲打招呼，還跳上後方的導播控台，跟二樓粉絲揮手，相當寵粉；粉絲也寫信謝謝偶像，直呼他就算沒當演員也沒關係，只要作為一個人好好活下去，大家依然會在遠方為他應援，聽得邊佑錫超感動，直呼在台北的回憶真的很美好。