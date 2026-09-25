這是我人生最美好的一場比賽，我平常不是一個會表達出來、抒發情緒的一個人，就覺得有好多好多壓力，今天比賽結束，真的是所有事情都釋放。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

其實在準備過程中，不管是這一年或是去年，其實一直有個檻過不去，很多大賽都差一點，然後發揮不好，然後一直拿第二名。」

其實有好幾次真的是很想放棄，因為游泳的人，就知道蝶式練起來是真的很辛苦，然後又只有自己一個人在練。」王冠閎表示，「所以到了這種大比賽，基本上整個壓力、氣氛，所有的情緒都在自己身上，然後我又是一個不是那麼會表達、抒發情緒的一個人，就覺得很多壓力，今天比賽結束，真的是所有壓力都釋放。」

▲王冠閎亞運奪下金牌，回顧訓練碟式的刻苦、近年低潮走不出來，到賽前腰部發炎，隨著奪金讓一切都變得有意義了。（圖／中華奧會提供）

「台灣蝶王」王冠閎今（25）日名古屋亞運200公尺蝶式一舉奪下金牌，幫中華隊拿到本屆賽會第2金之外，也是相隔28年來游泳首面金牌，王冠閎賽後受訪時坦言一切很不真實，回顧訓練碟式的刻苦、近年低潮走不出來，到賽前腰部發炎，隨著奪金讓一切都變得有意義了，「王冠閎在登上頒獎台那一刻，表情若有所思、此刻彷彿被許多情感所填滿，有泫然欲泣之感。看著中華民國國旗升起，他也深深地吐了一口氣，像是所有壓力完全釋放。身為台灣游泳的領軍人物，可看出他承受的壓力有多大。王冠閎征戰本屆亞運，賽前卻傳出腰部受傷，他還原事發經過，「前幾天腰就不舒服，林瀛洲醫師從林口馬上趕過來，評估後是肌腱發炎。」王冠閎回顧道，就讓自己放鬆、然後平常心，「上午預賽繳出好表現晉級決賽，當時教練就說「今天好像有機會」，王冠閎下午也緊張到睡不著，還好最後結果是好的。對於幫助中華隊拿下亞運男子第一面游泳金牌，王冠閎坦言是「人生中最美好的一場比賽」，「王冠閎這面金牌，是台灣男子在亞運游泳項目中首面金牌，也是中華隊游泳項目28年來第一面金牌，此外王冠閎還保有多項台灣紀錄，他認為，「」至於未來規劃，王冠閎表示沒有想太多，只感覺現在腰有點痛，「好想要吃和牛。」