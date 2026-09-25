我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運棒球項目超級循環賽首戰於今（25）日晚間點燃戰火，卻爆出本屆賽會最大冷門。由總教練柳仲逸領軍、全數由韓國職棒（KBO）菁英組成的韓國國家代表隊，竟以0：5慘遭全由「社會人」（業餘企業球隊）選手組成的日本代表隊完封，這也是韓國隊繼2006年杜哈亞運後，相隔20年再度於亞運賽場上敗給日本。韓國職棒明星打線熄火，慘遭日本「業餘左投」壓制比賽於豐橋市民球場舉行。面對日本隊年僅24歲的先發左投樋口新，這支身價不凡的韓國隊打線竟束手無策。樋口新是一名典型的社會人球員，上午在公司設施部上班，下午才換上球衣訓練。然而，這位業餘投手卻以均速145公里的速球，搭配曲球、滑球、變速球等多元球路，主投7局僅被敲出4支零星安打，無失分並送出4次三振。韓國隊全場攻勢乏善可陳，前6局敲出的3支安打，竟全數以雙殺打收場，形同自斷生路。備受矚目的韓職強力打者如盧施煥更吞下兩次雙殺打，而擔綱開路先鋒的「超級新人」金倒永也是4打數無安打。在投手方面，韓國隊先發投手蘇珩準（KT巫師）在第3局遭遇亂流，在保送與安打連發下，加上游擊手金揮執的傳球失誤與一壘手盧施煥未能確實接捕，單局狂失3分（2分責失）黯然退場。雖然第二任投手金鎮旭（樂天巨人）力保2局不失分，但後援上陣的趙丙炫（SSG登陸者）與朴英賢（KT巫師）在第6局未能守住局面，再被日本隊敲出適時安打追加2分，最終以0比5慘敗。韓國隊吞下本屆亞運首敗後，超級循環賽的戰績來到1勝1敗（帶入預賽擊敗中華隊的一勝）；而日本隊則帶著預賽擊敗中國的一勝，加上此戰勝利，以2勝0敗佔據晉級優勢。這場「爆冷」的賽果，讓中華隊（目前戰績0勝1敗）的晉級之路亮起紅燈。明日（26日）晚間18:30，中華隊將迎戰強敵日本，若無法取勝，將提早無緣金牌戰。若中華隊明日成功擊敗日本，且韓國順利擊敗中國，將出現台、日、韓三隊皆為2勝1敗互咬的局面。屆時將必須比較「對戰優質率（TQB）」（得分/攻擊局數 - 失分/守備局數）來決定哪兩支球隊能挺進27日的金牌戰。由於中華隊在預賽曾以0比5敗給韓國，在TQB的計算上已處於極大劣勢，明日對戰日本不僅必須贏球，還必須盡可能拉大比分差距，才能保住爭奪金牌的一線生機。