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美國總統川普（Donald Trump）24日在白宮與中國國家主席習近平會晤時，談及第二次世界大戰歷史，聲稱當時美中是「同盟國」，曾一同並肩作戰；習近平也強調80多年前，兩國曾共同對抗法西斯侵略與日本軍國主義，這番對歷史的詮釋引發日本關注與警惕，對此，日本首相高市早苗回應表示，雖然日本曾與美國交戰，但已經實現和解，如今日本與美國是緊密相連的同盟。根據《讀賣新聞》報導，日本首相高市早苗25日晚間針對川習會的會談結果表示，「我個人不便對每項要點逐一進行評論」，然而，她隨即話鋒一轉強調日本和美國之間不可動搖的緊密團結。高市早苗表示，「日美兩國過去雖曾歷經戰爭，但戰後雙方實現了堅實的和解並持續深化關係。如今，兩國已是憑藉強大紐帶緊密相連的同盟國，彼此具備深厚的互信」。《讀賣新聞》報導分析，川普與川習近平重提二戰歷史，並將當年共同對日作戰的美中稱為「同盟國」，此一表態引發強烈波瀾與關注。高市早苗此時強調戰後日美之間堅不可摧的情誼，意在及時化解日本內部對於川普可能向中國立場傾斜的疑慮與擔憂。《讀賣新聞》之前曾指出，川普以「同盟國」描述二戰時的中美關係，可能成為中國強調「抗日」歷史敘事的補強材料，尤其在中國持續批評日本走向「新型軍國主義」，中日關係緊張的當下。《美聯社》也有報導高市早苗的最新回應，並介紹高市早苗因為「台灣有事」言論激怒北京，至今雙方關係仍難以修復，若中美關係日益密切，恐會引發日本擔憂。