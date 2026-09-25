2026年第20屆名古屋亞洲運動會9月26日也有許多台灣選手的比賽即將上演，卡巴迪、電競、女籃都有獎牌機會。最受矚目的焦點包括羽球一哥周天成、左手重砲林俊易的男單32強、桌球8強賽男單的林昀儒、馮翊新，以及參加60公斤級16強賽的林郁婷；中華女籃也將在晚間與中國爭銅牌。此外，中華棒球隊晚間將對上日本，至少要贏6分才有機會晉級金牌戰。依截至9月25日最新獎牌榜，中華台北目前累積2金5銀16銅、共23面獎牌，名次從第16名躍居到13名。
🟡本文重點摘要
📍9月26日中華代表團完整賽程
📍林郁婷、彭家豐16強開打
📍羽球周天成、王齊麟領軍拚晉級門票
📍電競魔法氣泡挑戰金牌
📍中華女籃拚奪銅
📍林昀儒、馮翊新、郭冠宏要4強門票
📍最新獎牌榜：台灣2金5銀16銅暫居第13
9月26日中華代表團完整賽程
林郁婷、彭家豐16強開打
台灣拳擊代表隊此次共由7名男女選手組成，其中郭怡萱、甘家葳、林俊佑都在首場落敗淘汰。「掌旗官」黃筱雯今日以5：0過關、晉級8強，65公斤級陳念琴則是27日出賽。林郁婷、彭家豐則是將在26日先後登場。
林郁婷在杭州亞運女子57公斤級金牌戰擊敗哈薩克選手，勇奪台灣亞運史上女子拳擊第一金，雅加達亞運也有奪銅的佳績。儘管奪牌機會高，但本屆亞運他升級至女子60公斤級，將會是一大考驗。
羽球周天成、王齊麟領軍拚晉級門票
名列台灣第1混雙的葉宏蔚與詹又蓁，在32強賽僅花費24分鐘便以直落二強勢擊敗尼泊爾組合，輕鬆收下16強門票；然而籤運不佳的楊博軒與胡綾芳，則在首輪強碰世界排名第10的馬來西亞組合吳塤閥與賴潔敏，最終直落二不敵對手，遺憾止步32強。
男子單打由名列種子、首輪輪空的周天成領軍，攜手林俊易雙雙挺進32強；女單則由邱品蒨與林湘緹26日同樣將在女單賽場出賽。雙打項目也蓄勢待發，包含男雙焦點組合王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒，以及女雙謝沛珊、洪恩慈、林芝昀、許尹鏸等四組戰力均已順利卡位16強，將在26日決戰出8強門票。
電競魔法氣泡挑戰金牌
《魔法氣泡》本屆共有10支隊伍參賽，分為A、B兩組，中華隊被分在 B 組，與印度、蒙古、泰國及新加坡同組。中華隊選手郭子昂在小組賽首戰面對泰國，直落三拿下勝利，第二場迎戰蒙古再以3：1擊敗對手。
隨後中華隊與印度交手，郭子昂再次以3：0完勝，面對新加坡也打出好彩頭。以小組全勝之姿挺進26日的八強，有望直接衝擊四強甚至金牌戰。
中華女籃拚奪銅
中華女籃上屆杭州亞運只拿到隊史最差的第7名，本屆亞運在新教練帶領下敬一路闖進4強。25日晚間的4強賽中，中華女籃幾乎全場都陷入雙位數落後的困境，最終以52：80輸給日本。
另一邊，韓國女籃上演大逆轉，以85：80粉碎中國衛冕美夢後， 將與中華女籃在本屆亞運女籃「銅牌戰」交手。
林昀儒、馮翊新、郭冠宏要4強門票
在桌球男團奪下一枚銅牌後，桌球個人項目賽事持續進行中，可惜的是台灣的桌球女將全部賽事皆已經告一段落。男單方面，台灣桌球一哥林昀儒一路過關斬將，攜手狀況極佳的馮翊新雙雙殺進8強。
男雙賽場同樣傳出捷報，馮翊新與郭冠宏的新舊搭配展現絕佳默契，加上徐絃家與洪敬愷兩位小將的精采發揮，兩組男雙人馬手感火熱，攜手搶下8強門票。26日所有晉級的男子桌球選手都將出賽，為台灣衝擊更多獎牌。
最新獎牌榜：台灣2金5銀16銅暫居第13
亞運轉播平台整理
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍9月26日中華代表團完整賽程
📍林郁婷、彭家豐16強開打
📍羽球周天成、王齊麟領軍拚晉級門票
📍電競魔法氣泡挑戰金牌
📍中華女籃拚奪銅
📍林昀儒、馮翊新、郭冠宏要4強門票
📍最新獎牌榜：台灣2金5銀16銅暫居第13
9月26日中華代表團完整賽程
|日本時間
|運動種類
|項目 / 階段
|參賽選手
|對手 / 組合
|比賽地點
|備註
|08:00
|射箭
|反曲弓男子資格賽
|湯智鈞、鄭祥輝、林子翔
|-
|岡崎中央綜合公園
|08:00
|射箭
|反曲弓男子團體資格賽
|湯智鈞 / 鄭祥輝 / 林子翔
|-
|岡崎中央綜合公園
|08:00
|射箭
|複合弓女子資格賽
|黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊
|-
|岡崎中央綜合公園
|08:00
|射箭
|複合弓女子團體資格賽
|黃逸柔 / 陳怡瑄 / 陳芳翊
|-
|岡崎中央綜合公園
|08:24
|衝浪
|女子第2輪
|陳宛榆
|印度 (GAYEN Sugar Shanti)
|太平洋長灘 (愛知縣田原市)
|08:24
|衝浪
|女子第 2輪
|鍾昀蓉
|-
|太平洋長灘 (愛知縣田原市)
|09:00
|壘球
|小組賽
|中華女壘代表隊（杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛等 17 人）
|T1 vs T8 / T2 vs T7 / T3 vs T6 / T4 vs T5
|安城綜合運動公園壘球場
|場次時間為 09:00 / 11:00 / 13:15 / 15:15
|09:05
|田徑
|男子十項全能 - 110公尺跨欄
|王晨佑、卓家玄
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|09:30
|羽球
|男子單打 - 32強
|周天成、林俊易
|-
|一宮市綜合體育館
|09:30
|羽球
|女子單打 - 32強
|邱品蒨、林湘緹
|-
|一宮市綜合體育館
|09:30
|馬術
|馬場馬術 – 個人資格賽第 2 場
|葉繡華、熊天祺、王玉君、陳怡如
|-
|東京都世田谷區 JRA 馬事公苑
|09:45
|田徑
|男子十項全能 - 跳遠
|王晨佑、卓家玄
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|09:45
|射擊
|女子 50 公尺步槍三姿 - 個人資格賽
|宋諭婷、陳淇
|-
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|帆船
|男子單人雷射型 ILCA 7 級 - 第 1 航次
|吳采謙
|-
|海陽遊艇碼頭
|比賽時間為 10:00 - 16:00
|10:00
|桌球
|男子雙打 / 單打 八強賽
|馮翊新 / 郭冠宏、徐絃家 / 洪敬愷、林昀儒
|-
|豐田天空館 (SKY HALL TOYOTA)
|10:00
|電競
|寶可夢大集結 - 小組賽
|劉庭禕 / 秦詠期 / 郭頤碩 / 胡新睿 / 陳益田 / 劉祥
|菲律賓
|愛知天空展覽館
|10:00
|輕艇
|男子K艇單人500公尺 - 準決賽
|謝家承
|-
|愛知縣三好池
|10:15
|電競
|魔法氣泡 - 8強賽
|郭子昂
|-
|愛知天空展覽館
|10:44
|衝浪
|女子第3輪
|鍾昀蓉、陳宛榆
|-
|太平洋長灘 (愛知縣田原市)
|比賽時間為 10:44 - 15:05
|11:00
|田徑
|男子十項全能 - 鉛球
|卓家玄
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|11:15
|電競
|魔法氣泡 - 4強賽
|郭子昂
|-
|愛知天空展覽館
|11:15
|自由車
|BMX花式賽 - 男子資格賽
|鄭喬鴻
|-
|愛知縣國際展覽中心
|11:25
|田徑
|男子十項全能 - 鉛球
|王晨佑
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|11:20
|輕艇
|男子K艇單人500公尺 - 決賽
|謝家承
|-
|愛知縣三好池
|11:45
|電競
|魔法氣泡 - 金牌戰
|郭子昂
|-
|愛知天空展覽館
|12:00
|拳擊
|女子60公斤級 - 16強賽
|林郁婷
|哈薩克 (GRAFEYEVA Viktoriya)
|西尾市綜合體育館
|12:15
|田徑
|男子200公尺 - 預賽
|葛吳諺明
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|12:30
|射箭
|反曲弓女子資格賽
|風佑築、李彩綺、許芯慈
|-
|岡崎中央綜合公園
|12:30
|射箭
|反曲弓女子團體資格賽
|風佑築 / 李彩綺 / 許芯慈
|-
|岡崎中央綜合公園
|12:30
|射箭
|複合弓男子資格賽
|張正韋、顏子翔、陳界綸
|-
|岡崎中央綜合公園
|13:00
|射擊
|女子50公尺步槍三姿 - 個人決賽
|宋諭婷、陳淇
|-
|愛知縣綜合射擊場
|13:00
|卡巴迪
|女子決賽 - 金牌戰
|中華女隊（馮綉真、林依旻、莊雅涵等 12 人）
|印度 或 尼泊爾
|東海市民體育館
|視賽果晉級及俟大會公布時間
|13:30
|舉重
|男子70KG級 - 決賽
|陳王衡
|-
|名古屋市中小企業振興會館
|15:30
|桌球
|男子雙打 / 單打 八強賽
|馮翊新 / 郭冠宏、徐絃家 / 洪敬愷、林昀儒
|-
|豐田天空館 (SKY HALL TOYOTA)
|16:00
|羽球
|男子雙打 - 16強
|王齊麟 / 邱相榤、李哲輝 / 楊博軒
|-
|一宮市綜合體育館
|16:00
|羽球
|女子雙打 - 16強
|謝沛珊 / 洪恩慈、林芝昀 / 許尹鏸
|-
|一宮市綜合體育館
|16:00
|電競
|競技武術 - 金牌戰
|陳又綱 / 林家弘 / 張家棟
|-
|愛知天空展覽館
|16:00
|籃球
|女子銅牌戰
|中華女籃（彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴等 12 人）
|中國 或 南韓
|愛知國際競技場
|17:00
|舉重
|男子75KG級 - 決賽
|江宗翰
|-
|名古屋市中小企業振興會館
|17:05
|電競
|寶可夢大集結 - 小組賽
|劉庭禕 / 秦詠期 / 郭頤碩 / 胡新睿 / 陳益田 / 劉祥
|哈薩克
|愛知天空展覽館
|18:00
|卡巴迪
|男子決賽 - 金牌戰
|中華男隊（張崇茂、李浚杰、莊佳銘等 12 人）
|印度 或 泰國
|東海市民體育館
|視賽果晉級及俟大會公布時間
|18:05
|田徑
|男子十項全能 - 跳高
|王晨佑、卓家玄
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|18:30
|拳擊
|男子55公斤級 - 16強賽
|彭家豐
|約旦 (ESHISH Huthaifa)
|西尾市綜合體育館
|18:30
|棒球
|超級循環賽
|
劉致榮/黃玠瀚/徐翔盛/王彥程/ 游宗儒/林昱珉
|日本
|岡崎球場
|19:05
|田徑
|男子110公尺跨欄 - 預賽
|謝元愷、林翊凱
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|19:20
|籃球
|女子金牌戰
|
彭曉彤/劉惠茹/彭詩晴/陳晏宇/ 林蝶/林育庭
|中國
|愛知國際競技場
|19:34
|田徑
|女子 100 公尺跨欄 - 預賽
|張博雅、易柏安
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|20:00
|田徑
|男子鉛球 - 決賽
|馬皓瑋
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|20:16
|田徑
|男子200公尺 - 準決賽
|葛吳諺明
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|20:35
|田徑
|男子三級跳遠 - 決賽
|李允辰
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|20:51
|田徑
|男子1500公尺 - 預賽
|簡子傑
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|21:20
|田徑
|男子十項全能 - 400公尺
|王晨佑、卓家玄
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|21:45
|田徑
|女子400公尺 - 決賽
|陳羿岑
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
台灣拳擊代表隊此次共由7名男女選手組成，其中郭怡萱、甘家葳、林俊佑都在首場落敗淘汰。「掌旗官」黃筱雯今日以5：0過關、晉級8強，65公斤級陳念琴則是27日出賽。林郁婷、彭家豐則是將在26日先後登場。
林郁婷在杭州亞運女子57公斤級金牌戰擊敗哈薩克選手，勇奪台灣亞運史上女子拳擊第一金，雅加達亞運也有奪銅的佳績。儘管奪牌機會高，但本屆亞運他升級至女子60公斤級，將會是一大考驗。
羽球周天成、王齊麟領軍拚晉級門票
名列台灣第1混雙的葉宏蔚與詹又蓁，在32強賽僅花費24分鐘便以直落二強勢擊敗尼泊爾組合，輕鬆收下16強門票；然而籤運不佳的楊博軒與胡綾芳，則在首輪強碰世界排名第10的馬來西亞組合吳塤閥與賴潔敏，最終直落二不敵對手，遺憾止步32強。
男子單打由名列種子、首輪輪空的周天成領軍，攜手林俊易雙雙挺進32強；女單則由邱品蒨與林湘緹26日同樣將在女單賽場出賽。雙打項目也蓄勢待發，包含男雙焦點組合王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒，以及女雙謝沛珊、洪恩慈、林芝昀、許尹鏸等四組戰力均已順利卡位16強，將在26日決戰出8強門票。
電競魔法氣泡挑戰金牌
《魔法氣泡》本屆共有10支隊伍參賽，分為A、B兩組，中華隊被分在 B 組，與印度、蒙古、泰國及新加坡同組。中華隊選手郭子昂在小組賽首戰面對泰國，直落三拿下勝利，第二場迎戰蒙古再以3：1擊敗對手。
隨後中華隊與印度交手，郭子昂再次以3：0完勝，面對新加坡也打出好彩頭。以小組全勝之姿挺進26日的八強，有望直接衝擊四強甚至金牌戰。
中華女籃拚奪銅
中華女籃上屆杭州亞運只拿到隊史最差的第7名，本屆亞運在新教練帶領下敬一路闖進4強。25日晚間的4強賽中，中華女籃幾乎全場都陷入雙位數落後的困境，最終以52：80輸給日本。
另一邊，韓國女籃上演大逆轉，以85：80粉碎中國衛冕美夢後， 將與中華女籃在本屆亞運女籃「銅牌戰」交手。
在桌球男團奪下一枚銅牌後，桌球個人項目賽事持續進行中，可惜的是台灣的桌球女將全部賽事皆已經告一段落。男單方面，台灣桌球一哥林昀儒一路過關斬將，攜手狀況極佳的馮翊新雙雙殺進8強。
男雙賽場同樣傳出捷報，馮翊新與郭冠宏的新舊搭配展現絕佳默契，加上徐絃家與洪敬愷兩位小將的精采發揮，兩組男雙人馬手感火熱，攜手搶下8強門票。26日所有晉級的男子桌球選手都將出賽，為台灣衝擊更多獎牌。
|排名
|國家 / 地區 (NOC)
|金牌 🥇
|銀牌 🥈
|銅牌 🥉
|總計
|1
|中國 (CHN)
|97
|36
|24
|157
|2
|日本 (JPN)
|27
|42
|44
|113
|3
|韓國 (KOR)
|13
|17
|34
|64
|4
|哈薩克 (KAZ)
|8
|8
|13
|29
|5
|烏茲別克 (UZB)
|6
|15
|9
|30
|6
|伊朗 (IRI)
|6
|11
|7
|24
|7
|泰國 (THA)
|6
|6
|8
|20
|8
|中國香港 (HKG)
|4
|11
|11
|26
|9
|北韓 (PRK)
|4
|4
|3
|11
|10
|巴林 (BRN)
|4
|2
|1
|7
|11
|馬來西亞 (MAS)
|4
|1
|5
|10
|12
|印度 (IND)
|2
|9
|11
|22
|13
|中華台北 (TPE)
|2
|5
|16
|23
|收看管道
|平台／頻道
|支援裝置與說明
|電視頻道
|中華電信MOD
|愛爾達體育1至4台，第200至203頻道
|電視頻道
|東森電視
|有線電視相關亞運轉播
|線上平台
|ELTA.tv
|手機、平板、電腦
|線上平台
|Hami Video
|手機、平板、電腦
更多「名古屋亞運」相關新聞。