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📍9月26日中華代表團完整賽程

📍林郁婷、彭家豐16強開打

📍羽球周天成、王齊麟領軍拚晉級門票

📍電競魔法氣泡挑戰金牌

📍中華女籃拚奪銅

📍林昀儒、馮翊新、郭冠宏要4強門票

📍最新獎牌榜：台灣2金5銀16銅暫居第13

9月26日中華代表團完整賽程

日本時間 運動種類 項目 / 階段 參賽選手 對手 / 組合 比賽地點 備註 08:00 射箭 反曲弓男子資格賽 湯智鈞、鄭祥輝、林子翔 - 岡崎中央綜合公園 08:00 射箭 反曲弓男子團體資格賽 湯智鈞 / 鄭祥輝 / 林子翔 - 岡崎中央綜合公園 08:00 射箭 複合弓女子資格賽 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 - 岡崎中央綜合公園 08:00 射箭 複合弓女子團體資格賽 黃逸柔 / 陳怡瑄 / 陳芳翊 - 岡崎中央綜合公園 08:24 衝浪 女子第2輪 陳宛榆 印度 (GAYEN Sugar Shanti) 太平洋長灘 (愛知縣田原市) 08:24 衝浪 女子第 2輪 鍾昀蓉 - 太平洋長灘 (愛知縣田原市) 09:00 壘球 小組賽 中華女壘代表隊（杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛等 17 人） T1 vs T8 / T2 vs T7 / T3 vs T6 / T4 vs T5 安城綜合運動公園壘球場 場次時間為 09:00 / 11:00 / 13:15 / 15:15 09:05 田徑 男子十項全能 - 110公尺跨欄 王晨佑、卓家玄 - 名古屋瑞穗公園體育場 09:30 羽球 男子單打 - 32強 周天成、林俊易 - 一宮市綜合體育館 09:30 羽球 女子單打 - 32強 邱品蒨、林湘緹 - 一宮市綜合體育館 09:30 馬術 馬場馬術 – 個人資格賽第 2 場 葉繡華、熊天祺、王玉君、陳怡如 - 東京都世田谷區 JRA 馬事公苑 09:45 田徑 男子十項全能 - 跳遠 王晨佑、卓家玄 - 名古屋瑞穗公園體育場 09:45 射擊 女子 50 公尺步槍三姿 - 個人資格賽 宋諭婷、陳淇 - 愛知縣綜合射擊場 10:00 帆船 男子單人雷射型 ILCA 7 級 - 第 1 航次 吳采謙 - 海陽遊艇碼頭 比賽時間為 10:00 - 16:00 10:00 桌球 男子雙打 / 單打 八強賽 馮翊新 / 郭冠宏、徐絃家 / 洪敬愷、林昀儒 - 豐田天空館 (SKY HALL TOYOTA) 10:00 電競 寶可夢大集結 - 小組賽 劉庭禕 / 秦詠期 / 郭頤碩 / 胡新睿 / 陳益田 / 劉祥 菲律賓 愛知天空展覽館 10:00 輕艇 男子K艇單人500公尺 - 準決賽 謝家承 - 愛知縣三好池 10:15 電競 魔法氣泡 - 8強賽 郭子昂 - 愛知天空展覽館 10:44 衝浪 女子第3輪 鍾昀蓉、陳宛榆 - 太平洋長灘 (愛知縣田原市) 比賽時間為 10:44 - 15:05 11:00 田徑 男子十項全能 - 鉛球 卓家玄 - 名古屋瑞穗公園體育場 11:15 電競 魔法氣泡 - 4強賽 郭子昂 - 愛知天空展覽館 11:15 自由車 BMX花式賽 - 男子資格賽 鄭喬鴻 - 愛知縣國際展覽中心 11:25 田徑 男子十項全能 - 鉛球 王晨佑 - 名古屋瑞穗公園體育場 11:20 輕艇 男子K艇單人500公尺 - 決賽 謝家承 - 愛知縣三好池 11:45 電競 魔法氣泡 - 金牌戰 郭子昂 - 愛知天空展覽館 12:00 拳擊 女子60公斤級 - 16強賽 林郁婷 哈薩克 (GRAFEYEVA Viktoriya) 西尾市綜合體育館 12:15 田徑 男子200公尺 - 預賽 葛吳諺明 - 名古屋瑞穗公園體育場 12:30 射箭 反曲弓女子資格賽 風佑築、李彩綺、許芯慈 - 岡崎中央綜合公園 12:30 射箭 反曲弓女子團體資格賽 風佑築 / 李彩綺 / 許芯慈 - 岡崎中央綜合公園 12:30 射箭 複合弓男子資格賽 張正韋、顏子翔、陳界綸 - 岡崎中央綜合公園 13:00 射擊 女子50公尺步槍三姿 - 個人決賽 宋諭婷、陳淇 - 愛知縣綜合射擊場 13:00 卡巴迪 女子決賽 - 金牌戰 中華女隊（馮綉真、林依旻、莊雅涵等 12 人） 印度 或 尼泊爾 東海市民體育館 視賽果晉級及俟大會公布時間 13:30 舉重 男子70KG級 - 決賽 陳王衡 - 名古屋市中小企業振興會館 15:30 桌球 男子雙打 / 單打 八強賽 馮翊新 / 郭冠宏、徐絃家 / 洪敬愷、林昀儒 - 豐田天空館 (SKY HALL TOYOTA) 16:00 羽球 男子雙打 - 16強 王齊麟 / 邱相榤、李哲輝 / 楊博軒 - 一宮市綜合體育館 16:00 羽球 女子雙打 - 16強 謝沛珊 / 洪恩慈、林芝昀 / 許尹鏸 - 一宮市綜合體育館 16:00 電競 競技武術 - 金牌戰 陳又綱 / 林家弘 / 張家棟 - 愛知天空展覽館 16:00 籃球 女子銅牌戰 中華女籃（彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴等 12 人） 中國 或 南韓 愛知國際競技場 17:00 舉重 男子75KG級 - 決賽 江宗翰 - 名古屋市中小企業振興會館 17:05 電競 寶可夢大集結 - 小組賽 劉庭禕 / 秦詠期 / 郭頤碩 / 胡新睿 / 陳益田 / 劉祥 哈薩克 愛知天空展覽館 18:00 卡巴迪 男子決賽 - 金牌戰 中華男隊（張崇茂、李浚杰、莊佳銘等 12 人） 印度 或 泰國 東海市民體育館 視賽果晉級及俟大會公布時間 18:05 田徑 男子十項全能 - 跳高 王晨佑、卓家玄 - 名古屋瑞穗公園體育場 18:30 拳擊 男子55公斤級 - 16強賽 彭家豐 約旦 (ESHISH Huthaifa) 西尾市綜合體育館 18:30 棒球 超級循環賽 劉致榮/黃玠瀚/徐翔盛/王彥程/ 游宗儒/林昱珉

/陽柏翔/郭子銓/ 林佾葳/王宇傑/王政浩/蔡瑋泰

/ 張 翔/陳敏賜/高育瑋/李亦崴/ 黃韋盛/林雨力

/劉基鴻/潘文輝/ 陳晨威/朱迦恩/楊振裕/陳孝允 日本 岡崎球場 19:05 田徑 男子110公尺跨欄 - 預賽 謝元愷、林翊凱 - 名古屋瑞穗公園體育場 19:20 籃球 女子金牌戰 彭曉彤/劉惠茹/彭詩晴/陳晏宇/ 林蝶/林育庭

/黃鈴娟/韓雅恩/ 林文佑/蕭豫玟/鄭伊秀/黃湘婷 中國 愛知國際競技場 19:34 田徑 女子 100 公尺跨欄 - 預賽 張博雅、易柏安 - 名古屋瑞穗公園體育場 20:00 田徑 男子鉛球 - 決賽 馬皓瑋 - 名古屋瑞穗公園體育場 20:16 田徑 男子200公尺 - 準決賽 葛吳諺明 - 名古屋瑞穗公園體育場 20:35 田徑 男子三級跳遠 - 決賽 李允辰 - 名古屋瑞穗公園體育場 20:51 田徑 男子1500公尺 - 預賽 簡子傑 - 名古屋瑞穗公園體育場 21:20 田徑 男子十項全能 - 400公尺 王晨佑、卓家玄 - 名古屋瑞穗公園體育場 21:45 田徑 女子400公尺 - 決賽 陳羿岑 - 名古屋瑞穗公園體育場

林郁婷、彭家豐

16強開打

羽球周天成、王齊麟領軍拚晉級門票

電競魔法氣泡挑戰金牌

中華女籃拚奪銅

▲中華女籃擊敗蒙古取得名古屋亞運首勝，陣中老將彭詩晴（左二）也感性宣告，這將是她國家隊生涯的「最後一舞」。（圖／名古屋亞運提供）

林昀儒、馮翊新、郭冠宏要4強門票

▲2026名古屋亞運桌球中華隊林昀儒。（圖／記者朱永強攝影）

最新獎牌榜：台灣2金5銀16銅暫居第13

排名 國家 / 地區 (NOC) 金牌 🥇 銀牌 🥈 銅牌 🥉 總計 1 中國 (CHN) 97 36 24 157 2 日本 (JPN) 27 42 44 113 3 韓國 (KOR) 13 17 34 64 4 哈薩克 (KAZ) 8 8 13 29 5 烏茲別克 (UZB) 6 15 9 30 6 伊朗 (IRI) 6 11 7 24 7 泰國 (THA) 6 6 8 20 8 中國香港 (HKG) 4 11 11 26 9 北韓 (PRK) 4 4 3 11 10 巴林 (BRN) 4 2 1 7 11 馬來西亞 (MAS) 4 1 5 10 12 印度 (IND) 2 9 11 22 13 中華台北 (TPE) 2 5 16 23

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▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年第20屆名古屋亞洲運動會9月26日也有許多台灣選手的比賽即將上演，卡巴迪、電競、女籃都有獎牌機會。最受矚目的焦點包括羽球一哥周天成、左手重砲林俊易的男單32強、桌球8強賽男單的林昀儒、馮翊新，以及參加60公斤級16強賽的林郁婷；中華女籃也將在晚間與中國爭銅牌。此外，中華棒球隊晚間將對上日本，至少要贏6分才有機會晉級金牌戰。依截至9月25日最新獎牌榜，中華台北目前累積2金5銀16銅、共23面獎牌，名次從第16名躍居到13名。台灣拳擊代表隊此次共由7名男女選手組成，其中郭怡萱、甘家葳、林俊佑都在首場落敗淘汰。「掌旗官」黃筱雯今日以5：0過關、晉級8強，65公斤級陳念琴則是27日出賽。林郁婷、彭家豐則是將在26日先後登場。林郁婷在杭州亞運女子57公斤級金牌戰擊敗哈薩克選手，勇奪台灣亞運史上女子拳擊第一金，雅加達亞運也有奪銅的佳績。儘管奪牌機會高，但本屆亞運他升級至女子60公斤級，將會是一大考驗。名列台灣第1混雙的葉宏蔚與詹又蓁，在32強賽僅花費24分鐘便以直落二強勢擊敗尼泊爾組合，輕鬆收下16強門票；然而籤運不佳的楊博軒與胡綾芳，則在首輪強碰世界排名第10的馬來西亞組合吳塤閥與賴潔敏，最終直落二不敵對手，遺憾止步32強。男子單打由名列種子、首輪輪空的周天成領軍，攜手林俊易雙雙挺進32強；女單則由邱品蒨與林湘緹26日同樣將在女單賽場出賽。雙打項目也蓄勢待發，包含男雙焦點組合王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒，以及女雙謝沛珊、洪恩慈、林芝昀、許尹鏸等四組戰力均已順利卡位16強，將在26日決戰出8強門票。《魔法氣泡》本屆共有10支隊伍參賽，分為A、B兩組，中華隊被分在 B 組，與印度、蒙古、泰國及新加坡同組。中華隊選手郭子昂在小組賽首戰面對泰國，直落三拿下勝利，第二場迎戰蒙古再以3：1擊敗對手。隨後中華隊與印度交手，郭子昂再次以3：0完勝，面對新加坡也打出好彩頭。以小組全勝之姿挺進26日的八強，有望直接衝擊四強甚至金牌戰。中華女籃上屆杭州亞運只拿到隊史最差的第7名，本屆亞運在新教練帶領下敬一路闖進4強。25日晚間的4強賽中，中華女籃幾乎全場都陷入雙位數落後的困境，最終以52：80輸給日本。另一邊，韓國女籃上演大逆轉，以85：80粉碎中國衛冕美夢後， 將與中華女籃在本屆亞運女籃「銅牌戰」交手。在桌球男團奪下一枚銅牌後，桌球個人項目賽事持續進行中，可惜的是台灣的桌球女將全部賽事皆已經告一段落。男單方面，台灣桌球一哥林昀儒一路過關斬將，攜手狀況極佳的馮翊新雙雙殺進8強。男雙賽場同樣傳出捷報，馮翊新與郭冠宏的新舊搭配展現絕佳默契，加上徐絃家與洪敬愷兩位小將的精采發揮，兩組男雙人馬手感火熱，攜手搶下8強門票。26日所有晉級的男子桌球選手都將出賽，為台灣衝擊更多獎牌。