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世界紀錄與王冠閎最佳成績

紀錄層級 賽制 (池長) 成績 選手姓名 (國籍) 締造年份與賽事 世界紀錄 (WR) 長水道 (50m) 1:50.34 米拉克 Kristóf Milák (匈牙利) 2022年 布達佩斯世界游泳錦標賽 世界紀錄 (WR) 短水道 (25m) 1:46.85 本多燈 Tomoru Honda (日本) 2022年 日本短水道錦標賽 亞洲紀錄 (AR) 長水道 (50m) 1:52.53 瀨戶大也 Daiya Seto (日本) 2020年 FINA冠軍游泳系列賽 (北京站) 亞洲紀錄 (AR) 短水道 (25m) 1:46.85 本多燈 Tomoru Honda (日本) 2022年 日本短水道錦標賽 王冠閎最佳 (PB) 長水道 (50m) 1:54.44 王冠閎 (台灣) 2021年 東京奧運預賽 (台灣全國紀錄) 王冠閎最佳 (PB) 短水道 (25m) 1:49.89 王冠閎 (台灣) 2020年 ISL國際游泳聯盟 (布達佩斯站)

2026年名古屋亞運游泳賽場迎來劃時代變局，「台灣蝶王」王冠閎在男子200公尺蝶式決賽頂住各國夾擊，游出1分59秒40強勢摘金，以0.47秒之差硬生生將地主日本新生代好手松下知之（1分59秒87）擋在身後，印度好手普拉卡什則以2分00秒94名列銅牌。這面金牌不僅粉碎日本主場衛冕企圖，更正式終結中日兩國自2002年釜山亞運以來、長達24年對該項目的鐵血壟斷，讓王冠閎正式加冕為新一代「亞洲蝶王」。亞洲男子200蝶歷史上，過去近四分之一世紀宛如中日雙雄的專屬領地。自中國名將吳鵬在2002年釜山、2006年杜哈、2010年廣州亞運締造史無前例的三連霸，到日本名將松田丈志、坂井聖人、瀨戶大也相繼在世界泳壇稱雄，再到近年東京奧運銀牌得主本多燈接棒，各國選手長年難以撼動這道高牆。王冠閎此役單兵突破封鎖線，徹底重寫了亞洲男子蝶式的勢力版圖。然而，登頂亞洲王座只是邁向世界之巔的中繼站。若以歷代傳奇與現役頂尖名將的成績作為尺規，王冠閎距離世界超一流梯隊仍有一道具體的秒數鴻溝需要努力。瀨戶大也曾在2019年光州世錦賽以1分52秒53勇奪200蝶金牌，這也是亞洲選手在該項目的頂峰指標之一。王冠閎生涯長水道個人最佳（PB），為東京奧運預賽游出的1分54秒44全國紀錄，兩者相差1.91秒。雖然在短水道賽制中，王冠閎曾於2020年游出1分49秒89，改寫了瀨戶大也保有的1分51秒30世青紀錄，但在考驗絕對體能與划水實效的長水道大賽裡，這近2秒的落差正是世界前八強與頒獎台金牌之間的深水區。亞洲目前長水道的絕對天花板，為本屆因車禍官司遭禁賽的日本名將本多燈，其生涯最佳高達1分52秒70；中國新生代好手陳俊兒也握有1分54秒16的中國全國紀錄。王冠閎的最佳紀錄（1分54秒44）與陳俊兒在伯仲之間，但面對推進至1分52秒門檻的本多燈，仍有約1.74秒的追趕空間。放眼全球泳壇，匈牙利名將米拉克保有的世界紀錄高達1分50秒34，巴黎奧運雙金得主法國名將馬爾尚亦游出過1分51秒21的史詩級成績。王冠閎要從「亞洲頂點」跨入「奧運爭牌圈」，勢必要在體能速耐力與後程抗乳酸能力上尋求質的突破，將成績推進至1分53秒以內。在男子200公尺蝶式這項被公認為泳池中最折磨體能的「地獄項目」中，王冠閎用亞運金牌向世界宣告台灣具備撕裂亞洲強權防線的實力。加冕「亞洲蝶王」榮銜之後，如何克服後程衝刺的體能瓶頸、將1.91秒的差距逐步蠶食，將是王冠閎迎戰世界錦標賽與奧運殿堂最關鍵的課題。