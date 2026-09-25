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📍⚾名古屋亞運棒球複賽排名（截至9月25日賽後）

排名 球隊 戰績 備註 1 日本 2勝0敗 預賽勝中、複賽勝韓 2 韓國 1勝1敗 預賽勝台、複賽敗日 3 台灣 1勝1敗 預賽敗韓、複賽勝中 4 中國 0勝2敗 預賽敗日、複賽敗台

📍經過計算，中華隊明日搶進金牌戰的情境如下（韓國贏中國為前提）：

比賽結果 台灣 日本 韓國 台灣輸日本 銅牌戰 金牌戰 金牌戰 台灣贏日本1~5分 銅牌戰 金牌戰 金牌戰 台灣贏日本6分以上 金牌戰 視比數而定 視比數而定

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目複賽今（25）日開打，中華隊首戰以9：1輕取中國隊，續保爭取金牌戰資格；然而另一地的「日韓大戰」卻爆出大冷門，以全職業陣容出征的韓國隊竟遭日本社會人聯軍以0：5完封，直接粉碎了中華隊最理想的晉級劇本。明（26）日中華隊迎戰地主日本隊，不僅非贏不可，更必須「淨勝6分以上」才能挺進金牌戰，晉級門檻極其嚴苛。中華隊今日在複賽首戰靠著旅韓左投王彥程繳出7局僅失1分的優質好投，加上打線敲出13支安打串聯火力，終場以9：1大勝中國隊，搶下複賽首勝，戰績形成1勝1敗。不過，另一地的「日韓大戰」卻震撼各界，全職業陣容的韓國隊打線全面熄火，慘遭日本社會人投手群封鎖，終場以0：5吞敗，繼2006年杜哈亞運後，相隔20年再度於亞運賽場敗給日本隊。經過今日激戰，複賽戰績重新洗牌，目前日本隊2勝0敗、韓國隊1勝1敗、中華隊1勝1敗、中國隊0勝2敗。這場日韓戰的結果不僅讓韓國媒體與球迷難以接受，對中華隊而言更是沉重打擊。在複賽開打前的沙盤推演中，若韓、台兩隊雙雙連勝日、中，便能直接攜手晉級金牌戰；然而隨著韓國隊慘敗，即便中華隊明日擊敗日本，台、日、韓三隊戰績將同為2勝1敗形成互咬，屆時必須透過比較「對戰優質率（TQB）」來裁定排名。所謂 TQB（Team Quality Balance）亦稱「對戰優質率」或「得失分率差」，是國際棒球循環賽制中，當多隊戰績相同且互咬時裁定名次的依據，且只計算互咬球隊之間的對戰成績（扣除中國隊）。其計算公式為「得分率－失分率」，即「（總得分 ÷ 總攻擊局數）－（總失分 ÷ 總防守局數）」。因此從賽制規則來看，防守壓低失分固然重要，打線得分的多寡更是左右生死的關鍵。依照目前「台韓戰（韓5：0台）」與「日韓戰（日5：0韓）」的賽果換算，韓國隊面對台、日一共進攻17局得5分、防守17局失5分，最終結算的TQB為「0.000」。由於中華隊對韓、對日皆為先攻客隊，若明日打滿9局擊退日本，總進攻局數將為18局、總防守局數為17局；日本隊若輸球打滿9局，總進攻局數則為17局、總防守局數為18局。：戰績形成1勝2敗，直接落入銅牌戰。：台、日、韓戰績雖同為2勝1敗互咬，但因中華隊預賽0：5吞敗的負擔過重，TQB結算仍為負值，將由「日、韓」攜手晉級金牌戰，中華隊落入銅牌戰。：中華隊TQB將由負轉正，成功超車韓國，強勢搶下金牌戰門票。總而言之，韓國隊遭到日本完封，宣告中華隊「只要贏球就晉級」的最理想劇本正式破滅。明日「台日大戰」中華隊沒有任何退路，唯一生路就是打線徹底發揮、投手全面封鎖，全力拉開至少6分差，否則就算小勝，也只能抱憾轉戰銅牌戰。