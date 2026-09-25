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▲吳奇隆發影片獻上中秋祝福，但影片竟然只有4秒鐘，讓粉絲都超傻眼。（圖／翻攝自微博@吳奇隆）

今（25）日是一年一度的中秋節，許多藝人也紛紛與親友團圓，並發文向粉絲獻上祝福。吳奇隆也發布了一段影片，跟粉絲說中秋節快樂，還喊話要記得吃月餅。不過影片中只有他一人，沒有妻子劉詩詩的身影，也讓大家狂cue劉詩詩，還有人看到影片時長僅有4秒後，無奈氣笑說：「再短一點啊。」吳奇隆今日發出影片，跟粉絲獻上中秋祝福，只見他身穿印著可愛老虎的短袖上衣，將手背在後面的跟粉絲說：「中秋節快樂。」下一秒俏皮的從身後拿出月餅，燦笑喊話：「記得吃月餅喔。」不過獨自拍攝的模樣，也讓不少粉絲忍不住狂cue他的妻子劉詩詩。除此之外，有粉絲發現吳奇隆的影片竟然只有短短4秒鐘，讓大家無奈表示：「影片可以再短一點啊」、「真的是咻一下就結束的影片」、「哥，影片要長長長長～億點點」、「一眨眼就看完的影片。」吳奇隆在2011年因拍攝電視劇《步步驚心》與劉詩詩結緣，並於2015年結婚、2019年誕下兒子「步步」。不過因為兩人都是當紅演員，因行程繁忙而常常傳出婚變的謠言，夫妻倆雖然都沒多做回應，但不時被拍到一家三口出遊、以及戴婚戒出席活動等，以實際行動打破傳聞。