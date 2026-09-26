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2026年名古屋亞運桌球賽場上，中國男團在決賽以2：3惜敗地主日本隊，無緣締造亞運九連霸的壯舉。這場失利在中國國內引發軒然大波，不僅暴露出中國男桌過度依賴單一主力、人才斷層的警訊，更凸顯了中國球迷與社會對於「國球」不容許失敗的嚴苛要求。面對排山倒海的批評聲浪，一名在現場採訪的中國記者發文感慨：「再頂級的運動員也是人不是神。」中國官媒《新華社》在賽後刊發評論指出，這場失利並非偶然爆冷，而是中日男乒在梯隊建設與人才厚度上此消彼長的真實縮影。目前的中國男隊，處於過度依賴世界第一王楚欽的「單核」狀態。當「王楚欽不能輸」成為全隊獲勝的唯一前提，隊伍的容錯率幾乎降至零。《大風新聞》的特派記者肖琳在賽後的手記中揭露了球員們的處境。他指出，在男團決賽的這十幾個小時內，王楚欽打了4場高強度的比賽，其中3場對手更是世界排名前4的頂尖選手。相較於上屆杭州亞運，中國男團奪金的五名成員世界排名皆在前10；本屆除了王楚欽（世界第1）與林詩棟（世界第8）外，其餘三位小將的世界排名分別為第15、第22與第65。反觀日本隊，張本智和與松島輝空雙雙高居世界前四，整體實力與陣容厚度已今非昔比。賽後記者會上，擔任第二單打苦吞兩敗的19歲小將溫瑞博，甚至說出了一句「對不起國家」，道盡了中國國手們所承受的超乎常人的心理壓力。對於許多將金牌視為理所當然的球迷而言，這枚銀牌不僅難得，更彷彿成了一種罪過。肖琳心痛地表示，王楚欽在過去兩年獨自扛下國乒男隊的重擔，即便他是近年國際單打勝率最高的選手之一，卻承受著前所未有的惡劣輿論環境。「看了這麼多年競技體育，他真的好像是我見過被罵得最慘的運動員，輸球被罵，贏球也會被罵，沒有之一。」此外，場外因素也為中國隊帶來挑戰。記者在賽後發問環節提到，國乒從抵達名古屋開始，就因住宿被安排在距離場館來回需3小時車程的郵輪上而奔波勞碌，反觀日本隊則下榻於車程僅半小時的豐田市酒店。主帥王皓雖回應球隊不畏挑戰，但也間接證實了球員們在體能恢復上面臨的困境。「這個總想著證明『中國桌球隊還是那個桌球隊』的年輕人，這次沒能把兩場都咬下來，他輸一場國乒就輸了。再頂級的運動員也是人不是神，只有機器人才不會累。」記者在文末呼籲，競技體育沒有常勝軍，期待輿論環境能多善待這些為國拚盡全力的運動員，讓他們的運動生涯能走得更長遠。